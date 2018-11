Frankfurt (ots) - Das Verbraucherportal testsieger.de hat jüngst gleich drei Produkte aus dem Hause Emporia ausgezeichnet. Sowohl die Emporia-App "Mach dein Smartphone einfach" (Note 1,5) als auch die beiden Handys TALKsmart (Note 1,7) und emporiaONE (Note 1,9) wurden von der Redaktion empfohlen.



Mithilfe der "Mach dein Smartphone einfach"-App lassen sich Handys, deren Handhabung für ältere Menschen oft kompliziert ist, an die speziellen Bedürfnisse dieser Generation anpassen. "Die App ist eine praktische Lösung, um die Benutzeroberfläche des eigenen Smartphones zu vereinfachen. Die Installation funktioniert gut, dank der großen Kacheln und der übersichtlichen Menüführung gestaltet sich die Bedienung sehr einfach", lobt die testsieger-Redaktion. Umgerüstet werden können damit nahezu alle älteren Android-Smartphones (4.4. und höher). Erhältlich ist die "Mach dein Smartphone einfach"-App in Kombination mit einem umfangreichen Trainingsbuch im Fachhandel für 24,95 Euro. Im Google Play Store wird sie für nur 11,90 Euro ohne Trainingsbuch angeboten.



Auch das Emporia-Handy TALKsmart (Preis: 79,90 Euro) konnte im Test des Verbraucherportals kräftig punkten. "Das TALKsmart überzeugt für ein Seniorenhandy durch eine gute Ausstattung. Vor allem die vorinstallierte WhatsApp-Version ist ein echtes Highlight", so das Fazit der Tester. Dass man mit konventionellen Mobiltelefonen jetzt auch über WhatsApp miteinander in Kontakt treten kann, ist neu und etwas Besonderes. Mit dem TALKsmart kann gechattet werden, ohne dass der Nutzer von einem Telefon mit Drücktasten auf ein Smartphone mit Wischfunktion umsteigen muss. Auch muss WhatsApp vor der ersten Nutzung nicht auf dem Gerät installiert werden. Es ist bereits vorhanden und sofort einsatzfähig.



Senioren, die (noch) auf WhatsApp verzichten können, machen - so das testsieger.de-Urteil - "mit dem emporiaONE nichts falsch". Das für 59,99 Euro erhältliche Featurephone im eleganten Flip Format (schwarz/rot und spacegrey/silber) besticht "durch die einfache Bedienung über die großen Tasten und die simple Menüführung". Auch die Verarbeitungsqualität konnte im Test überzeugen. "Das zweite Display auf der Außenseite erweist sich als äußerst praktisch", bestätigt die testsieger-Redaktion. Dank der kompakten Abmessungen und des niedrigen Gewichts lässt sich das emporiaONE problemlos in der Hosentasche transportieren und ist zudem spritzwasserfest.



"Unsere Produkte sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit in enger Zusammenarbeit mit den Senioren selbst", so Eveline Pupeter, CEO von Emporia. "Daher freuen wir uns über die Auszeichnungen für unsere Produkte gleich doppelt. Sind sie doch ein Beleg dafür, dass mit seniorengerechten Geräten auch die Generation 60+ ohne Probleme an der mobilen Kommunikation teilhaben kann."



emporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einer der führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Services seit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation und Entwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten und Designbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobile Telefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, um diesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone für die Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.de



