Die Unsicherheit um den Brexit hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag beflügelt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,23 Prozent auf 160,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um 0,03 Prozentpunkte auf 0,36 Prozent.

Gestützt wurden die deutschen Anleihen durch die Brexit-Turbulenzen. Aus Protest gegen den Vertragsentwurf zum EU-Austritt ist am Vormittag eine Reihe von Regierungsmitgliedern zurückgetreten. So gaben unter anderem Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey ihre Ämter zurück. Die Zweifel daran, dass Premierministerin Theresa May im Parlament eine Zustimmung für den Entwurf bekommen kann, nehmen zu.

Die Kapitalmarktzinsen britischer Staatsanleihen gerieten besonders stark unter Druck. Die Rendite zehnjähriger britischer Anleihen sank um 0,10 Prozentpunkte auf 1,41 Prozent.

In der Eurozone wurden am Vormittag keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag steht jedoch in den USA eine Reihe von Daten auf dem Kalender. Besonders beachtet werden dürften die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zwei regionale Frühindikatoren./jsl/bgf/fba

