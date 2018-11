Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für CRH von 37,00 auf 34,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alejandra Pereda blickte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv auf die Zementbranche mit Blick aufs erste Quartal 2019. Die Nachfrage scheine sich zu erholen. In Abwägung von Chancen und Risiken gehöre CRH weiter zu den attraktivsten Sektorwerten./tih/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-11-15/13:08

ISIN: IE0001827041