Brüssel (www.fondscheck.de) - In einem Umfeld an den Finanzmärkten, das wie aktuell von großen Unsicherheiten geprägt ist, raten einige Marktexperten von einer Investition in Dividendenaktien eher ab, so Laurent van Tuyckom, Senior-Portfoliomanager bei Degroof Petercam AM im Kommentar zum DPAM Invest B Equities Europe Dividend-Fonds (ISIN BE0057450265/ WKN A0JMBY). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...