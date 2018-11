Mit der Übernahme von Qualtrics baut SAP seine Cloud-Sparte weiter aus. Die Walldorfer übernehmen den US-Anbieter von Software für Marktforschung, Umfragen und Erlebnismanagement für acht Milliarden US-Dollar in bar. Das Unternehmen, das künftig zur Cloud-Sparte von SAP gehören soll, zählt zu den weltweiten Pionieren im Bereich Experience Management (XM). Für das Jahr 2018 erwartet Qualtrics einen Umsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar und kalkuliert ebenfalls mit Wachstumsraten von über vierzig Prozent.

Milliarden-Übernahme

Dabei noch nicht berücksichtigt sind potenzielle Synergien aus der Zugehörigkeit zu SAP. Die Plattform des US-Konzerns sammelt Feedback und Daten in den vier Unternehmensbereichen Kunden, Mitarbeiter, Produkt und Marke. Diese seien entscheidend, ob Unternehmen in der künftigen Erlebniswirtschaft erfolgreich bleiben oder scheitern, informierte SAP. Es ist die zweite Milliarden-Übernahme in diesem Jahr, mit der SAP im Revier des US-Konkurrenten Salesforce wildert. Zudem ist es in Euro gerechnet die teuerste des Konzerns überhaupt.

Synergie-Effekte

