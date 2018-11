Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach der deutlichen Beschleunigung des Wachstums im dritten Quartal gewännen die für das Jahr 2025 gesteckten Ziele des Zahlungsdienstleisters an Glaubwürdigkeit, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem Innovationstag im Oktober seien diese noch mit Skepsis aufgenommen worden. Der hohe Kursverlust am Vortag nach den Zahlen stehe in Zusammenhang mit Sorgen um den freien Barmittelfluss./bek/la Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-11-15/13:29

ISIN: DE0007472060