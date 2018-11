Die auf diversifzierte Investments spezialisierte EMX Royalty hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Aufgrund der hohen Liquiditätsposition dürften die Kanadier nun eine große Aktivität bei Explorationen und Transaktionen zeigen.

Tempo erhöht

EMX Royalty (1,60 CAD | 1,06 Euro; CA26873J1075) hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen, dass weltweit Beteiligungen an Gold- und Basismetallprojekten hält, hat seine Explorationsausgaben im Q3 um 75 Prozent auf 3,4 Mio. kanadische Dollar (CAD) gesteigert. Damit hat man die Schlagzahl deutlich erhöht. In den ersten neun Monaten hat man bereits 6,7 Mio. CAD (+42%) in die Exploration gesteckt. Da auf der Gegenseite Royalty-Einnahmen von 560.000 CAD standen, wies EMX wie geplant einen Quartalsverlust aus. Allerdings verfügte man per Ende September über eine Liquidität von soliden 4,74 Mio. CAD.

Cashbestand von 90 Mio. Dollar

Zudem ist das Bankkonto Anfang Oktober kräftig aufgefüllt ...

