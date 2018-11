Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Uniper nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) als zentrale Größe für das Ergebnis liege deutlich unter seiner Annahme, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie liege aber im Rahmen der Markterwartung. Derweil erhöhe der Aktionär Elliot mit weiteren Aktienkäufen den Druck auf das Management, was neue Übernahmefantasie für den Energieerzeuger entfachen könne./bek/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-11-15/13:38

ISIN: DE000UNSE018