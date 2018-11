Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Um neue Mitarbeiter/innen zu gewinnen, setzen Unternehmen der Informationswirtschaft in Deutschland zunehmend auf E-Recruitment, also den Einsatz digitaler Lösungen zur Gewinnung neuen Personals, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Während im Jahr 2016 knapp 72 Prozent der Unternehmen im Wirtschaftszweig Informationswirtschaft (IKT-Branche, Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister) Tools wie Online-Stellenbörsen, Unternehmenswebseiten und Social Media-Plattformen zur Personalbeschaffung eingesetzt haben, liegt der aktuelle Wert im Jahr 2018 bei über 77 Prozent. ...

