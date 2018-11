Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien & USA DoE prognostiziert Anstieg der Rohöl-Lagerbestände Einige Zentralbanker halten heute Reden

10:30 Uhr | Großbritannien, Einzelhandelsumsätze: Die aus der britischen Wirtschaft veröffentlichten Daten waren in letzter Zeit recht gemischt, aber das spielt für das GBP keine Rolle, da der Schwerpunkt auf dem Brexit-Thema liegt. Im Oktober wird eine leichte Verbesserung der Einzelhandelsumsätze prognostiziert, da der Konsens auf einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich hinweist. Der höhere Wert für den letzten Monat könnte zum Teil auf das warme Wetter zurückzuführen sein, und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir mehr über den zugrundeliegenden Trend erfahren werden. 14:30 Uhr | USA, Einzelhandelsumsätze: Die US-Notenbank ist weiterhin auf Kurs ihren Zinspfad im nächsten Jahr fortzusetzen (plus eine Zinserhöhung im Dezember), und eine kurzfristig erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten ...

