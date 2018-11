Die neue AWS-Infrastrukturregion wird Anfang 2020 eintreffen, sodass die Kunden in Italien Workloads ausführen und Daten speichern und die Endbenutzer mit noch geringerer Latenzzeit bedienen können

Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass es Anfang 2020 eine Infrastrukturregion in Italien eröffnen wird. Die Region AWS Europe (Mailand) wird aus drei Verfügbarkeitszonen bestehen und die sechste Region von AWS in Europa sein, die neben den bestehenden Regionen in Frankreich, Deutschland, Irland, dem Vereinigten Königreich und Schweden (Start Ende 2018) liegt. Derzeit bietet AWS 57 Verfügbarkeitszonen in 19 geografischen Regionen weltweit an, weitere 12 Verfügbarkeitszonen in vier Regionen kommen zwischen Ende 2018 und der ersten Jahreshälfte 2020 in Bahrain, Hongkong, Südafrika und Schweden online. Weitere Informationen zur weltweiten AWS-Infrastruktur erhalten Sie unter: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

"Seit Jahrtausenden sind die Italiener die Architekten einiger der innovativsten und bahnbrechendsten technischen und künstlerischen Leistungen", sagte Andy Jassy, Chief Executive Officer, Amazon Web Services. "Wir waren erstaunt, wie italienische Unternehmen bisher über AWS hinaus Dinge erfunden haben, aber wir glauben, dass eine AWS-Region in Italien es italienischen Unternehmen und Regierungsorganisationen noch einfacher macht, Kunden- und Bürgererlebnisse für viele Jahrzehnte neu zu erfinden und zu entwickeln."

Die Aufnahme der Region AWS Europe (Mailand) wird es Unternehmen ermöglichen, Endkunden in Italien eine geringere Latenzzeit zu bieten. Lokale AWS-Kunden mit Anforderungen an den Datenschutz können ihre Inhalte im Land speichern, mit der Gewissheit, dass sie die vollständige Kontrolle über den Standort ihrer Daten behalten, während Kunden, die Anwendungen erstellen, die der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen, Zugang zu einer weiteren sicheren AWS-Infrastrukturregion in der Europäischen Union (EU) haben, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Datenschutz entspricht. Darüber hinaus verfügen italienische Unternehmen von Start-ups bis zu Unternehmen und dem öffentlichen Sektor in ihrem Land über eine Infrastruktur, um fortschrittliche Technologien wie Analytik, künstliche Intelligenz, Datenbank, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), maschinelles Lernen, mobile Dienste, Serverless und mehr zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben.

Kunden und APN-Partner begrüßen die Neuigkeiten der Region AWS Europa (Mailand)

Millionen von aktiven Kunden nutzen AWS jeden Monat in über 190 Ländern auf der ganzen Welt, darunter Hunderttausende von Kunden in Europa und viele in Italien. Zu den Unternehmen, die ihre unternehmenskritischen Workloads auf AWS verlagern, um Kosteneinsparungen zu erzielen und Innovationen und die Markteinführung zu beschleunigen, gehören italienische Unternehmenskunden wie Decysion, Docebo, Eataly, Edizioni Conde Nast, ENEL, Ferrero, GEDI Gruppo Editoriale, Imperia Monferrina, Lamborghini, Mediaset, Navionics, Pirelli, Pixartprinting, SEAT Pagine Gialle, Tagetik Software und Vodafone Italien. Angesagte Start-ups wie Beintoo, Brumbrum, DoveConviene, Ennova, FattureinCloud, Musement, Musixmatch, Prima Assicurazioni, Satispay, SixthContinent, Spreaker und Wyscout haben ihre Geschäfte auf AWS aufgebaut, sodass sie schnell skalieren und ihre geografische Reichweite in Minuten erweitern können. Im öffentlichen Sektor Italiens nutzen Organisationen wie A2A Smart City, Stadt Cagliari, Corte dei Conti, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, Madisoft, das Nationale Institut für Astrophysik, das Nationale Institut für Molekulargenetik, die Pegaso Online-Universität, Politecnico di Milano, Politecnico Torino, Regione Autonoma Sardegna, UniNettuno und die Università degli Studi di Cagliari die AWS, um die Dienstleistungen, die sie für die Bürger des Landes erbringen, zu transformieren.

ENEL, einer der weltweit führenden Energieversorger, nutzt die Cloud-Technologie von AWS, um ein komplettes digitales Transformationsprogramm in seinem Unternehmen zu unterstützen und seinen Energiekunden auf der ganzen Welt einen besseren Service zu bieten. Carlo Bozzoli, Global Chief Information Officer bei ENEL, sagte über die neue AWS-Region Europa (Mailand): "Wir begrüßen die Nachricht, dass eine AWS-Region nach Italien kommt. Im Jahr 2015 haben wir uns auf eine digitale Transformationsreise begeben, um unsere Arbeitsweise als Unternehmen komplett zu überarbeiten. Nachdem wir uns für AWS als Cloud-Provider entschieden hatten, migrierten wir Workloads von über 10.000 lokalen Servern auf AWS und werden Ende dieses Jahres zu 100 Prozent in der Cloud sein. Der Wechsel zu AWS hat die Zeit für die Bereitstellung von Ressourcen von Wochen auf Tage verkürzt, was es uns ermöglicht hat, die Innovation zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten deutlich zu senken."

Ein weiteres der führenden italienischen Unternehmen, das AWS zur Unterstützung von Innovationen einsetzt, ist Pirelli, einer der weltweit größten Reifenhersteller. Pirelli nutzt AWS, um die Sicherheit des Fahrers und die Effizienz des Fahrzeugs zu erhöhen, indem es Anwendungen wie Cyber Car und Cyber Fleet entwickelt, die Daten von in Reifen eingebetteten Sensoren übernehmen und auf mobilen Geräten der Fahrer präsentieren. Dies soll die Wartung und Leistung des Fahrzeugs verbessern sowie Ausfallzeiten und CO2-Emissionen reduzieren. "AWS ist ein wichtiger Bestandteil unserer Innovationsstrategie, sodass eine Region in Italien unsere Innovation beschleunigt und unser Geschäft verändert", sagte Daniele Benedetti, Head of ICT Architectures and Innovation. "Die Vielzahl der auf AWS verfügbaren Dienste ermöglicht es uns, in Rekordzeit hochzuverlässige, skalierbare und sichere Anwendungen wie Cyber Car und Cyber Fleet zu entwickeln, die weltweit verfügbar sind. Um unsere Innovation weiter zu beschleunigen, haben wir AWS-Serverless-Technologien wie AWS Lambda, Amazon Aurora und Amazon DynamoDB sowie beste Vorgehensweisen für DevOps in den Mittelpunkt unserer Entwicklungsprozesse gestellt und damit die Time-to-Market für neue Funktionen für Kunden drastisch verbessert. Wir können jetzt Laufzeitumgebungen in nur wenigen Tagen statt in Wochen konfigurieren und neue Mikroservices und Funktionen in nur zehn Minuten statt in mehreren Tagen bereitstellen. Diese Agilität ist entscheidend, um die Erwartungen unserer Kunden besser zu erfüllen, und nur AWS konnte uns dieses Maß an Skalierbarkeit und Flexibilität bieten."

Die GEDI Gruppo Editoriale veröffentlicht einige der auflagenstärksten Zeitungen Italiens, darunter La Repubblica und La Stampa. "Für Millionen von Italienern sind wir ihre vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten, sodass das Wissen, dass wir bald über eine zuverlässige AWS-Infrastruktur in Italien verfügen werden, für uns von unschätzbarem Wert ist", sagte Luigi Lobello, CTO der Gruppo Editoriale. "Der Einsatz von AWS hat es uns ermöglicht, immer dann auf- und abzubauen, wenn unsere Nachrichtenzyklen es erfordern, was bedeutet, dass wir die Nachrichten an unsere Leser liefern können, wenn sie sie am meisten benötigen. Ein gutes Beispiel waren die Parlamentswahlen in Italien am 4. März 2018, bei denen wir das höchste Verkehrsaufkommen aller Zeiten für die Repubblica.it hatten. An diesem Tag hatten wir über 80 Millionen Seitenabrufe und 18,8 Millionen Besuche. Anstatt alle unsere Ressourcen in die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Website zu investieren, haben wir unseren Lesern eine kontinuierliche Berichterstattung über den speziellen Wahltag mit Echtzeitdaten der Wahlergebnisse zur Verfügung gestellt. Um dies vor Ort tun zu können, hätten wir Hunderte von Servern in einem Rechenzentrum von der Größe des Fußballfeldes des San-Siro-Stadions benötigt, das bis zum nächsten Gipfel ungenutzt geblieben wäre. Stattdessen konnten wir dies mit nur 190 Amazon-EC2-Instanzen tun."

Zu den Kunden im öffentlichen Sektor in ganz Italien, die AWS mit unternehmenskritischen Aufgaben betrauen, gehört die Stadt Cagliari, das Verwaltungszentrum Sardiniens, das AWS zur Unterstützung von Kommunalwahlen im Jahr 2017 einsetzte. Piero Orofino, Technologie- und Innovationsbeauftragter der Stadt Cagliari, sagte zu den Nachrichten: "AWS war schon immer ein zuverlässiger Partner für die Stadt Cagliari, daher begrüßen wir die Nachricht, dass sie eine Infrastrukturregion nach Italien bringen werden. Die Nutzung der AWS-Cloud hat es uns ermöglicht, unsere Wähler zuverlässig und sicher bei ihren demokratischen Wahlaufgaben zu unterstützen. Vor der Wahl 2017 erlebten wir Herausforderungen bei der Unterstützung des Webverkehrs nach der Schließung von Wahllokalen, da die Website, die elektronische Ergebnisse verfolgt, nicht in der Lage war, die Nachfrage zu befriedigen. In Zusammenarbeit mit AWS haben wir eine Lösung auf Basis von AWS Lambda entwickelt und innerhalb von 20 Tagen nach der Wahl von Grund auf neu implementiert über 7 Millionen Anträge, mehr als 200 pro Sekunde alles für Gesamtkosten von 125 €. Dieses Projekt in dieser kurzen Zeit zu so geringen Kosten zu realisieren, wäre unmöglich gewesen, wenn wir es selbst gemacht hätten."

Italienische akademische und Forschungseinrichtungen nutzen AWS auch, um die Betriebskosten zu senken und die wissenschaftliche Forschung zu beschleunigen. Das National Institute for Astrophysics (INAF) forscht in der Astronomie und Astrophysik, angefangen bei der Erforschung von Planeten und kleinen Körpern des Sonnensystems bis hin zur großräumigen Struktur des Universums, und nutzt AWS für seine "High Performance Computing"-Bedürfnisse (HPC) bei der Suche nach komplexen Lebensformen außerhalb der Erde. "Zu wissen, dass wir bald eine AWS-Region in Italien haben werden, ist eine große Chance für die italienische Wissenschaftsgemeinde", sagte Dr. Filippo Maria Zerbi, Wissenschaftlicher Direktor des INAF. "Unsere Forscher wandten sich an AWS für ein großes Projekt, um die Anwesenheit von komplexem Leben außerhalb der Erde zu erkennen und eine Zählung von erdähnlichen Planeten durchzuführen, die das Leben erhalten könnten. Dieses Projekt benötigt sehr viel Rechenleistung, da es Millionen von GPUs pro Stunde Analyse braucht sowie die Möglichkeit, Hunderte von Terabyte an Daten zu speichern, die vom ESO Extremely Large Telescope (E-ELT) gesammelt wurden. Der Betrieb dieser Art von Workloads vor Ort wäre kostenintensiv, zumal wir diese Rechenleistung nicht jeden Tag benötigen. Dank AWS konnten unsere Forscher diese Forschung mit minimalen Kosten durchführen und die Ressourcen in fünf Minuten zur Verfügung stellen, anders als einige Wochen zuvor, was uns bei unserem Bestreben half, die Frage ‚Sind wir allein im Universum?' zu beantworten."

Zu den Start-ups, die mithilfe von AWS schnell skalieren, gehört Musixmatch, ein in Bologna ansässiges Unternehmen, das sich schnell zum weltweit größten Textkatalog entwickelt hat, mit mehr als 50 Millionen Nutzern, und 80 Prozent des weltweiten Musikstreaming-Marktes bedient. Musixmatch ist bei AWS voll dabei und nutzt die globale Präsenz von AWS, um Nutzer auf der ganzen Welt zu bedienen. "Ich freue mich auf die Welle von Innovation und Unternehmertum, die die neue AWS-Region in ganz Italien entfesseln wird", sagte Max Ciociola, CEO und Mitbegründer von Musixmatch. "Als wir 2010 Musixmatch gründeten, wussten wir, dass wir mit Technologien arbeiten mussten, die es uns ermöglichen würden, schnell zu skalieren und vor allem ständig zu innovieren. AWS war die naheliegende Wahl und heute nutzen wir dank des umfangreichen Dienstleistungsangebots Technologien, von denen wir bisher nur träumen konnten, wie Amazon SageMaker for maschinelles Lernen. In nur drei Tagen begannen wir, mit Amazon SageMaker Modelle zu trainieren, um die Sprache der Lieder zu analysieren und die Stimmung und Emotion der Texte wie Glück, Traurigkeit, Aufregung oder andere zu identifizieren. Auf diese Weise konnten wir unsere eigene Musik-KI-Plattform aufbauen und revolutionieren, wie unsere Nutzer neue Musik finden, die auf den Emotionen und der Stimmung der Songtexte basiert, anstatt auf traditionellen Vorschlägen, die auf einfachen Audio-Genres basieren."

Italienische Start-ups in der regulierten Finanzdienstleistungsbranche nutzen AWS auch, um die Agilität zu erhöhen und die Compliance-Anforderungen beim Wachstum ihrer Geschäfte zu erfüllen. Seit der Einführung im Jahr 2015 zerrüttet Satispay die mobile Zahlungslandschaft und ermöglicht es den Nutzern, sicher Geld zu senden oder mit einer Smartphone-App zu bezahlen. Der Dienst stützt sich auf internationale Kontonummern (International Bank Account Numbers, IBANs) und entfernt alle normalerweise an einem Zahlungsprozess beteiligten Vermittler wie Banken und Kredit- oder EC-Kartennetze und verbindet stattdessen direkt die Bankkonten von Verbrauchern und Händlern. Satispay ist bei AWS voll dabei und profitiert von den Compliance-Akkreditierungen und Zertifizierungen von AWS, von denen viele für den Einsatz in der Finanzdienstleistungsbranche erforderlich sind. "Eine AWS-Region in Italien ist eine gute Nachricht, da sie den regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen des Landes endlose Möglichkeiten eröffnet", sagte Alberto Dalmasso, CEO und Mitbegründer von Satispay. "Als wir feststellten, dass wir AWS nutzen und dennoch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen konnten, migrierten wir sofort von unserem bisherigen Rechenzentrum in die Cloud, um schnellere Entwicklungsprozesse zu ermöglichen und uns auf eine skalierbare Infrastruktur zu verlassen, die unsere internationale Expansion unterstützt. Durch die Einführung von DevOps und kontinuierlichen besten Vorgehensweisen für die Entwicklung haben wir uns von einer Bereitstellung pro Woche auf 16 Bereitstellungen pro Tag gesteigert, was uns die Freiheit und Flexibilität gibt, neue Funktionen für unsere Kunden zu entwickeln und in ihrem Namen zu innovieren. Der globale Charakter der AWS-Cloud ermöglicht es uns auch, die Gesetze in jedem Land, in dem wir tätig sind, einzuhalten, wie beispielsweise die Anforderungen der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. Diese Fähigkeit, zu wachsen und zu iterieren, während gleichzeitig die lokalen Compliance-Anforderungen erfüllt werden, ist ein entscheidender Vorteil für uns."

Die in Italien ansässigen AWS-Partnernetzwerk-Mitglieder (APN) begrüßten auch die Ankunft der Region AWS Europa (Mailand). Das APN umfasst Zehntausende von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt. APN-Partner entwickeln innovative Lösungen und Dienstleistungen auf AWS und das APN hilft durch Unterstützung in den Bereichen Business, Technik, Marketing und Go-to-Market. APN SIs, die in Italien arbeiten, wie Accenture, BeSharp, Capgemini, Claranet, CloudReach, Deloitte, DXC, NTT Data, Sopra Steria, Storm Reply, Techedge, XPeppers und Zero12, unterstützen Unternehmen und Kunden im öffentlichen Sektor bei der Migration zu AWS, der Bereitstellung unternehmenskritischer Anwendungen und der Bereitstellung einer umfassenden Palette von Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsdiensten für die AWS-Umgebungen der Kunden. ISVs in Italien, die bereits AWS einsetzen, um ihre Software an Kunden auf der ganzen Welt zu liefern, sind Avantune, Docebo, Doxee, Tagetik Software und TeamSystem.

Investitionen in die Zukunft Italiens

Die neue Region AWS Europa (Mailand) setzt die Investitionen von AWS in Italien fort. Mit der Zahl der italienischen Kunden wächst auch die Größe der Präsenz von AWS im Land. Im Jahr 2012 startete AWS in Mailand einen Infrastruktur-"Point of Presence" (PoP), der nun Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Shield und AWS-WAF-Dienste in das Land liefert. Im Jahr 2017 folgte ein zweiter PoP-Standort in Palermo. Im Jahr 2016 erwarb AWS die in Asti ansässige NICE-Software, einen führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für High-Performance- und Technical-Computing. AWS baut auch weiterhin Teams von Account-Managern, Lösungsarchitekten, Business-Developern, Partnermanagern, Professional-Services-Beratern, Technologie-Evangelisten und Start-up-Community-Entwicklern in Büros in Mailand und Rom auf, um Kunden jeder Größe beim Wechsel zu AWS zu unterstützen.

AWS investiert weiterhin in die Weiterbildung lokaler Entwickler, Studenten und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Italien mit einer Reihe von Programmen. Für italienische Schüler bietet das "AWS Educate Program" Zugang zu AWS-Diensten und -Inhalten, die dazu dienen, Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Cloud-Computing aufzubauen. Zu den Dutzenden von italienischen Universitäten und Business Schools, die bereits am Programm teilnehmen, gehören die Politecnico di Milano, die Università di Bologna, die Università di Bozen, die Università degli Studi di Milano, die Università di Napoli Parthenope, die Università La Sapienza di Roma, die Università di Roma Tor Vergata und die Università di Salerno. Ein weiteres Programm für Bildungseinrichtungen stellt die AWS Academy zur Verfügung. Darin erhalten Studenten von AWS zugelassene Kurse, um oft verlangte Fähigkeiten für das Cloud-Computing zu erwerben. In Italien sind unter anderem die Politecnico di Bari und die Università La Sapienza di Roma beteiligt. AWS bietet auch eine umfassende Palette von Trainings- und Zertifizierungsprogrammen an, um Interessenten an den neuesten Cloud-Computing-Technologien, besten Vorgehensweisen und Architekturen zu helfen, ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern und italienische Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation weiter zu unterstützen.

Um das Wachstum der nächsten Generation italienischer Unternehmen zu fördern, unterstützt AWS Start-ups in Städten in ganz Italien und hat 2013 AWS Activate gestartet. Dieses Programm bietet Start-ups Zugang zu Beratung und Einzelunterricht mit AWS-Experten sowie webbasierte Schulungen, Labore im Selbststudium, Kundensupport, Angebote von Drittanbietern und bis zu 100.000 USD in AWS-Service-Credits alles kostenlos. Dies geschieht zusätzlich zu der Arbeit, die AWS bereits mit der Venture-Capital-Community, Start-up-Akzeleratoren und Inkubatoren leistet, um Start-ups beim Wachstum in der Cloud zu unterstützen. In Italien arbeitet AWS mit Akzelerator-Organisationen wie H-Farm, Nana Bianca PoliHub und VC-Firmen wie United Ventures und P101 zusammen, um das schnelle Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

Kunden und Partner, die mehr über AWS in Italien erfahren möchten, finden Informationen unter: https://aws.amazon.com/it/.

