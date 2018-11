POTSDAM (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über die Einigung auf ein Brexit-Abkommen gezeigt. "Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, in langen und ja auch nicht ganz einfachen Verhandlungen einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte die CDU-Vorsitzende zum Abschluss der Kabinettsklausur am Donnerstag in Potsdam.

Dem Vorschlag hätten sowohl EU-Chefunterhändler Michael Barnier als auch die britischen Verhandler zugestimmt. "Jetzt gehen wir davon aus, dass das in den entsprechenden Gremien Großbritanniens beraten wird", sagte Merkel.

Die EU-27 müssten nun prüfen, in wieweit sie das Abkommen mittragen könnten. "Wir haben da ein sehr hohes Vertrauen in Michel Barnier, aber wir müssen die vielen Seiten ja auch erst einmal analysieren mit unseren Verantwortlichen und das mit unserem Parlament besprechen", sagte Merkel.

Insofern sei die Arbeit jetzt im Gange. Die Frage nach weiteren Detailverhandlungen stelle sich für sie im Moment nicht, sagte Merkel.

November 15, 2018

