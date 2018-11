Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.710,00 +0,42% -0,66% Euro-Stoxx-50 3.204,27 -0,03% -8,55% Stoxx-50 2.936,87 -0,22% -7,58% DAX 11.418,97 +0,06% -11,60% FTSE 7.042,48 +0,12% -8,51% CAC 5.056,07 -0,25% -4,83% Nikkei-225 21.803,62 -0,20% -4,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,54 +29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,36 56,25 +0,2% 0,11 -2,9% Brent/ICE 66,55 66,12 +0,7% 0,43 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,69 1.210,90 -0,1% -1,21 -7,2% Silber (Spot) 14,13 14,14 -0,1% -0,01 -16,6% Platin (Spot) 833,50 835,50 -0,2% -2,00 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,4% +0,04 -18,0%

Die Ölpreise stabilisierten sich etwas. Daten des US-Branchenverbandes API hatten die Preise im späten US-Geschäft am Vorabend weiter unter Druck gesetzt. Sie zeigten, dass die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 8,8 Millionen Barrel gestiegen sind, was etwa dem Vierfachen des Prognosewerts für die offiziellen Lagerdaten entspricht, die am Donnerstag mitgeteilt werden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Donnerstag wenig verändert starten.Im Fokus stehen die nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wieder aufgenommenen Handelsgespräche. Zudem rücken die sich überschlagenden Ereignisse in Großbritannien rund um den Brexit in den Blick.

Konjunkturseitig steht u.a. die Veröffentlichung der US-Importpreise für Oktober an. Ökonomen erwarten hier eine Erhöhung um 0,2 Prozent nach zuvor 0,5 Prozent. Veröffentlicht werden auch Oktober-Daten zum Einzelhandelsumsatz. Prognostiziert wird ein Anstieg um 0,5 Prozent nach 0,1 Prozent im September. Zudem werden der Empire State Manufacturing und Philadelphia-Fed-Index für November bekanntgegeben sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Unter den Einzelwerten legen Cisco Systems vorbörslich 5,6 Prozent zu. Der Netzwerkausrüster hat das erste Geschäftsquartal mit einem weiteren Umsatzanstieg abgeschlossen, gestützt von guten Geschäften im Softwarebereich. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer Fortsetzung dieses Trends.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville

18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q, Paris

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: +20,0 zuvor: +21,1 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +20,0 zuvor: +22,2 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 214.000 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte in Europa handeln am Donnerstagmittag kaum verändert. Das große Thema am Kapitalmarkt ist die Brexit-Vereinbarung. Es ist und bleibt offen, ob der Vorschlag durch das britische Parlament kommt, nachdem am Mittwoch das Kabinett grünes Licht gegeben hatte. Neue Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China stützen die europäischen Aktienmärkte dagegen etwas. Am britischen Aktienmarkt stehen besonders Bankenaktien unter Druck, der Gesamtmarkt profitiert jedoch vom schwachen Pfund und Gewinnen im Bergbau- und Pharmasektor. Im DAX sind Henkel (+1,8 Prozent) und Linde (+2,4 Prozent) nach Vorlage von Geschäftszahlen gesucht. RWE legen nach einer Kaufempfehlung von Goldman um 1,9 Prozent zu. Wirecard ziehen nach dem 5-prozentigen Minus vom Vortag um 0,7 Prozent an. Die DZ Bank hat eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Dagegen drücken die rückläufigen Oktober-Zulassungen in Europa die Stimmung für die Autobranche. VW geben um 1,4 Prozent nach. Daimler fallen um 3 Prozent und Continental um 2 Prozent. Die Analysten der Citigroup empfehlen Daimler zum Verkauf. Die Kaufempfehlung für Continental haben sie zurückgezogen und stufen die Aktie nur noch mit Neutral ein. In der zweiten Reihe geben Bechtle um weitere 5,8 Prozent nach. Nach den Zahlen vom Mittwoch drücken nun negative Analystenkommentare den Kurs weiter nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do 8:49 Mi 17:58 % YTD EUR/USD 1,1311 -0,02% 1,1333 1,1314 -5,9% EUR/JPY 128,40 -0,11% 128,69 128,65 -5,1% EUR/CHF 1,1374 -0,13% 1,1396 1,1386 -2,9% EUR/GBP 0,8814 +1,21% 0,8727 0,8692 -0,9% USD/JPY 113,49 -0,10% 113,57 113,72 +0,8% GBP/USD 1,2833 -1,18% 1,3006 1,3014 -5,0% Bitcoin BTC/USD 5.509,73 -3,1% 5.666,24 5.861,87 -59,7%

Die Rücktritte mehrerer britischer Kabinettsmitglieder in Reaktion auf die Brexit-Vereinbarung lassen das Pfund kräftig nachgeben. Es fällt auf gut 1,28 Dollar, nachdem es im Tageshoch noch gut 1,3050 Dollar gekostet hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zugewinnen gezeigt. Besonders die chinesischen Börsen legten deutlich zu. Getrieben wurden sie davon, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf der Ebene leitender Regierungsbeamter wieder aufgenommen worden sind. Unter den Einzelwerten legte das Schwergewicht Tencent in Hongkong um 5,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Tokio, wo der Handel bereits früher endete als in China, ging es für den Leitindex leicht abwärts, belastet vom steigenden Yen. Technologie- und Finanzwerte führten die Liste der Verlierer an und folgten damit den Vorgaben aus den USA. Panasonic sanken um gut 1 Prozent auf ein neues Zweijahrestief. Mitsubishi UFJ Financial und Resona gaben bis zu 3 Prozent ab.

CREDIT

Auf erhöhten Niveau seitwärts tendieren am Donnerstag die Risikoprämien zur Versicherung europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. "Der Markt bleibt nervös", sagt ein Händler. Die großen Probleme wie der Handelsstreit, der Haushaltsstreit mit Italien und auch der Brexit seien nach wie vor nicht gelöst. "Weitere Spreads besonders in den Financials sollten nicht überraschen", so ein Marktteilnehmer. In Großbritannien geben die Renditen der Staatsanleihen nach dem Rücktritt zweier Minister deutlich nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel steigert Gewinn und Umsatz - Ausblick bestätigt

Henkel hat im dritten Quartal dank Kostenbegrenzungen und Preiserhöhungen operativ mehr verdient, die operative Gewinnmarge verbessert und den Umsatz gesteigert. Währungsbelastungen und erhöhte Rohstoffpreise deckelten allerdings die Verbesserungen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Düsseldorfer DAX-Konzern.

BayernLB wird fürs Gesamtjahr optimistischer

Die BayernLB hat in den ersten neun Monaten 2018 dank der anhaltenden Stärke ihrer Direktbanktochter DKB den Gewinn erhöht und zeigt sich für das Gesamtjahr optimistischer. Das Institut aus München will die bisherige Jahresprognose übertreffen. Von Januar bis Ende September erhöhte die BayernLB das Ergebnis vor Steuern auf 716 von 554 Millionen Euro.

Hugo Boss will operative Marge bis 2022 spürbar steigern

Der Modekonzern Hugo Boss will mittelfristig deutlich profitabler werden. Wie das MDAX-Unternehmen im Rahmen eines Investorentags in London mitteilte, soll die operative Marge bis 2022 spürbar zulegen. Hugo Boss setzt dabei auf ein solides Wachstum und eine höhere Effizienz.

Hochtief-Mutter ACS steigert Gewinn dank starkem Baugeschäft

Die spanische Hochtief-Muttergesellschaft Actividades de Construccion y Servicios (ACS) hat in den ersten neun Monaten von einem starken Baugeschäft profitiert. Die Beteiligung an dem Mautstraßenbetreiber Abertis trug zum Gewinnanstieg bei. Der Nettogewinn legte in den drei Monaten von Januar bis September auf 691 von 603 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu.

Opel unterzeichnet Vertrag mit Segula über Entwicklungs-Partnerschaft

Die angekündigte strategische Partnerschaft zwischen Opel und dem Entwicklungsdienstleister Segula Technologies aus Frankreich nimmt Formen an. Wie der Rüsselsheimer Autobauer mitteilte, haben die Firmen einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Segula will wie angekündigt bis zu 2.000 Opel-Mitarbeiter des Rüsselsheimer Entwicklungszentrums sowie Anlagen der Fahrzeug- und Antriebsentwicklung übernehmen.

Airbus-Chef lobt-Brexit-Vereinbarung

