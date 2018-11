Der Autovermieter erfreut sich einer stark wachsenden Nachfrage. Sixt zeigt sich optimistisch - und kündigt einen kräftigen Gewinnzuwachs an.

Deutschlands größter Autovermieter Sixt profitiert von der stark wachsenden Nachfrage von Firmenkunden, Privatkunden und Touristen im In- und Ausland. Nach einem weiteren Rekordergebnis im dritten Quartal kündigte Vorstandschef und Großaktionär Erich Sixt am Donnerstag für das Gesamtjahr rund 10 Prozent mehr Umsatz und "mindestens 15 Prozent mehr" Gewinn vor Steuern an.

Die 196 Millionen Euro Gewinn aus dem Verkauf der Drive-Now-Carsharing-Anteile an ...

