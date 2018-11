Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Handelsbilanzüberschuss September 13,1 Mrd Euro

Der Euroraum hat im September im internationalen Warenhandel einen Überschuss von 13,1 Milliarden Euro erzielt. Nach Mitteilung von Eurostat führten die 19 Euro-Staaten Waren im Wert von 184,8 Milliarden Euro aus und für 171,7 Milliarden Euro ein. Die Exporte lagen damit um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, während die Importe um 6,4 Prozent stiegen. Der Intra-Euroraum-Handel belief sich auf 161,1 Milliarden Euro, ein Anstieg von 2,2 Prozent gegenüber September 2017.

IMK: Rezessionsgefahr steigt auf 15 Prozent

Das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat eine spürbare Eintrübung der Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Wochen konstatiert. Die Rezessionsgefahr habe sich erhöht, signalisierten die neuesten Werte des Konjunkturindikators des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Für den Zeitraum von November bis Ende Januar ist demnach die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft in eine Rezession gerät, auf 15 Prozent gestiegen, wie das IMK mitteilte.

Indonesische Zentralbank erhöht überraschend den Leitzins

Die indonesische Zentralbank hat die Beobachter mit einer Zinserhöhung überrascht. Die Bank Indonesia erhöhte die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 6,00 Prozent. Die zehn vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten allesamt eine stabile Zinspolitik erwartet. Einige der Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbank sich mit einer Erhöhung noch bis zum kommenden Monat Zeit lassen würde. Im Dezember dürfte auch die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik abermals straffen.

Philippinische Zentralbank hebt Leitzins an

Die Zentralbank der Philippinen hat ihre Geldpolitik wegen "Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick" erneut gestrafft. Nach Mitteilung der Bangko Sentral ng Pilipinas steigt der geldpolitische Schlüsselsatz um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit knapper Mehrheit unveränderte Zinsen prognostiziert. Im September und Oktober hatte die Inflationsrate bei 6,7 Prozent gelegen. Das war der höchste Stand seit neun Jahren.

China und USA nehmen Handelsgespräche wieder auf

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China sind nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf der Ebene leitender Regierungsbeamter wieder aufgenommen worden. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, Regierungsmitarbeiter stünden in engem Kontakt, um den zwischen den beiden Staatsmännern gefundenen Konsens umzusetzen. Trump und Xi wollen sich bei G20-Gipfel in Buenos Aires erneut treffen.

Malmström droht USA im Falle von Autozöllen mit Gegenmaßnahmen

Zu Beginn der Handelsgespräche zwischen EU und USA in Washington hat EU-Kommissarin Cecilia Malmström Vergeltungsmaßnahmen für den Fall angekündigt, dass US-Präsident Donald Trump Zölle auf europäische Autos einführen sollte. "Die EU hat eine Liste mit Gegenzöllen fertig", sagte Malmström am Mittwochabend (Ortszeit) nach ihrem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Darauf könnten Autos, landwirtschaftliche Produkte und Industrieprodukte stehen. "Aber wir hoffen, dass es nicht dazu kommt."

May verteidigt Brexit-Deal vor Abgeordneten in London

Die britische Premierministerin Theresa May hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal verteidigt. Vor dem Parlament in London sagte May: "Wir können uns dafür entscheiden, die EU ohne einen Deal zu verlassen, wir können es darauf ankommen lassen, gar nicht auszutreten, oder wir entscheiden uns dafür, uns zu vereinigen und den besten Deal zu unterstützen, den wir erreichen können."

Nordirland-Minister wegen Brexit-Deals zurückgetreten

Der britische Nordirland-Minister Shailesh Vara ist wegen des Brexit-Vertragsentwurfs zurückgetreten. Er könne die Vereinbarung über den EU-Austritt Großbritanniens nicht unterstützen und habe deshalb die Regierung verlassen, erklärte Vara am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das geplante Abkommen lasse offen, wann das Vereinigte Königreich "endlich ein souveräner Staat" werde, begründete der Politiker aus der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May seine Entscheidung.

Britischer Brexit-Minister Dominic Raab tritt zurück

Der britische Brexit-Minister Dominic Raab hat aus Protest gegen das geplante Austrittsabkommen mit der EU seinen Rücktritt erklärt. Er könne insbesondere die Passagen im Vertragsentwurf zum künftigen Status von Nordirland nicht mittragen und habe deshalb die Regierung verlassen, erklärte Raab am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Kurz zuvor war bereits der Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara aus Protest gegen die Einigung zurückgetreten.

Britische Arbeitsministerin tritt aus Protest gegen Brexit-Deal zurück

Aus Protest gegen das geplante Brexit-Abkommen mit der EU ist am Donnerstag auch die britische Arbeitsministerin Esther McVey zurückgetreten. Der Deal, den Premierministerin Theresa May dem Kabinett vorgelegt habe, entspreche nicht dem Brexit-Votum der britischen Bürger, begründete McVey ihren Rücktritt in einem Schreiben an May. Zuvor waren am Donnerstag aus Protest gegen den Deal bereits Brexit-Minister Dominic Raab und der Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara zurückgetreten.

Auch Brexit-Staatssekretärin tritt zurück

Nach drei Rücktritten in London aus Protest gegen den Brexit-Deal hat am Donnerstag auch die Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman ihren Hut genommen. Die in dem Vertragsentwurf mit der EU gemachten "Zugeständnisse" an Brüssel entsprächen "nicht dem Willen des Volkes", erklärte Braverman in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May. Sie sehe sich nicht in der Lage, den vom Kabinett gebilligten Entwurf "ehrlich zu unterstützen".

Britische Wirtschaft begrüßt Einigung auf Brexit-Vertragsentwurf

Die britische Wirtschaft hat die Einigung auf einen Vertragsentwurf zum Brexit begrüßt. Der Industrieverband CBI bezeichnete den Deal als "Fortschritt" und erklärte, damit entferne sich das Königreich einen Schritt vom "albtraumhaften Abgrund eines Nicht-Vertrags", sagte Verbandspräsidentin Carolyn Fairbairn nach der Billigung des Entwurfs durch das britische Kabinett am Mittwochabend. Zuvor hatten sich die Brexit-Unterhändler von EU und Großbritannien nach monatelangen Verhandlungen auf einen Vertragsentwurf verständigt.

Merkel "sehr froh" über Brexit-Deal

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über die Einigung auf ein Brexit-Abkommen gezeigt. "Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, in langen und ja auch nicht ganz einfachen Verhandlungen einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte die CDU-Vorsitzende zum Abschluss der Kabinettsklausur am Donnerstag in Potsdam.

Paris nennt Brexit-Entwurf "gute Nachricht für französische Wirtschaft"

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat den Entwurf für ein Brexit-Abkommen als "gute Nachricht für die französische Wirtschaft" bezeichnet. Für Staat und Unternehmen sei es wichtig, dass der britische EU-Austritt reibungslos verlaufe, sagte Le Maire am Donnerstag im Fernsehsender France 2. "Uns Europäern und Großbritannien wird das erlauben, eine Lösung im allseitigen Interesse zu finden."

VCI: Gefahr eines unkontrollierten Brexits noch nicht gebannt

Die Chemie- und Pharmabranche Deutschlands sieht auch nach dem ausgehandelten Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien noch die Gefahr eines unkontrollierten Brexits. "Die Gefahr eines unkontrollierten Brexits ist noch nicht gebannt. Das zeigen besonders die Rücktritte aus dem Kabinett May von heute Morgen. Bis zur finalen Ratifizierung des Austrittsabkommens durch die Parlamente gibt es keine Entwarnung. Ohne Ratifizierung gibt es keine Übergangsphase", stellte VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann fest.

Blume: Seehofer will sich am Freitag zu seiner Zukunft erklären

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich am Freitag zu seiner Zukunft erklären. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag vor Journalisten in München an. Das ZDF berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, die Erklärung werde auf schriftlichem Weg erfolgen. Dem Sender zufolge ist auch wieder offen, ob Seehofer nicht doch auch seinen kompletten Rückzug aus der Politik verkünden könnte.

Günther: CDU muss einen Kurs der Mitte fortsetzen

Vor der ersten Regionalkonferenz mit den drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Fortsetzung eines Kurses der Mitte in der Partei gefordert. Er habe sich bereits festgelegt, wen er als nächsten CDU-Bundesvorsitzenden wählen werde, aus Fairnessgründen werde er den Namen aber erst später nennen, sagte Günther im Inforadio des RBB.

Kramp-Karrenbauer verteidigt ihr Verständnis vom Ehebegriff

Die Kandidatin für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat nach scharfer Kritik ihres Mitbewerbers Jens Spahn ihre Ablehnung der Homoehe verteidigt. Sie habe immer dazu gestanden, "dass es Verpartnerung gibt, dass Diskriminierungen abgebaut werden, aber ich habe beim Thema 'Ehe für alle' eben einen sehr traditionellen Ehebegriff", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

