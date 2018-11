Köln (ots) -



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hat deutlich Position zu Friedrich Merz als möglichen Nachfolger von Angela Merkel als Bundesvorsitzender der CDU bezogen. Gegenüber dem ARD-Magazin MONITOR (heute, 15.11.2018, 21.45 Uhr im Ersten) sagte Bäumler:



"Wir sehen, dass sich Friedrich Merz immer heftig gegen Gewerkschaften ausgesprochen hat, gegen die betriebliche Mitbestimmung ausgesprochen hat. (...) Wenn das politische Programm von Friedrich Merz so aussieht, dass der Kündigungsschutz abgeschafft wird. Dass die betriebliche Mitbestimmung abgeschafft wird. Dass der Mindestlohn abgeschafft wird. Dann befürchten wir, dass es zu einer sozialen Spaltung in Deutschland kommt. Wir befürchten, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt kaputt geht und wir befürchten, dass der soziale Friede beschädigt wird. Und mit einem solchem Programm kann man keine Wahlen gewinnen. (...) Wenn er diese Vorstellungen verwirklichen sollte, dann wäre die CDU keine Volkspartei mehr, dann wäre sie eine aufgeblasene FDP. Und dem werden wir auf jeden Fall entgegenwirken"



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Tel. 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de