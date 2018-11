Die DZ Bank hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Das Geschäft mit Klebstoffen sei anhaltend robust verlaufen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem Anteil des Konzernumsatzes in Schwellenländern von 40 Prozent sei Henkel von den Währungsturbulenzen dort überdurchschnittlich betroffen. Die Unsicherheit in diesen Märkten könnte noch einige Zeit andauern. Aufgrund der günstigen Bewertung der Henkel-Aktie im Branchenvergleich bleibe er trotz des temporären Gegenwinds aus den Schwellenländern bei seinem neutralen Votum./ajx/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-11-15/14:12

ISIN: DE0006048432