Nach Berichten über den Ausschluss von drei prominenten Russen vom Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat Kremlchef Wladimir Putin russischen Geschäftsleuten die Teilnahme freigestellt. "Jeder kann selbst entscheiden, ob er hinfahren will oder nicht", sagte der russische Präsident am Donnerstag in Singapur der Agentur Interfax zufolge. Sollte Russland in diesem Jahr aber nicht vertreten sein, werde sich das nicht auf das Ansehen des Landes auswirken.

Zuvor gab es Berichte, dass das WEF drei russische Unternehmer nicht an dem Treffen Ende Januar in der Schweiz dabei haben will. Offiziell bestätigten die WEF-Veranstalter dies jedoch nicht. Betroffen sind demnach die Unternehmer Oleg Deripaska (EN+ Group), Viktor Wekselberg (Renova) und Andrej Kostin (VTB Bank). Alle drei sind von US-Sanktionen betroffen. Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew hatte nach Veröffentlichung der Berichte mit einem Boykott des Forums gedroht.

Beim Weltwirtschaftsforum treffen sich jährlich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler. Sie diskutieren über aktuelle Themen und suchen Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Sowohl Deripaska als auch Kostin und Wekselberg hatten bereits mehrfach am WEF-Treffen teilgenommen.

Putin betonte, dass die Veranstalter lediglich gegen sich selbst arbeiteten, sollten sie tatsächlich die Geschäftsleute an der Teilnahme hindern./thc/DP/tos

AXC0229 2018-11-15/14:12