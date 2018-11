Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach endgültigen Zahlen für das dritte Quartal von 136 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Mit seinem starken Wachstum und den ständigen Ausblicksanhebungen habe sich der Zahlungsabwickler zum Getriebenen gemacht, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Markterwartungen nun so hoch geschraubt, dass diese nur noch sehr schwer erfüllt werden könnten./ajx/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-11-15/14:13

ISIN: DE0007472060