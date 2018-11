Der Schweizer Pharmakonzern dementiert einen Bericht über den Verkauf von Sandoz. Die Generika-Sparte solle eine Pfeiler von Novartis bleiben.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will am Geschäft mit Nachahmermedikamenten festhalten. "Wir sind dem Sandoz-Geschäft hundertprozentig verpflichtet", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag und trat damit einem Zeitungsbericht entgegen, der Arzneimittelhersteller aus Basel bereite eine Abspaltung seiner Generika-Sparte vor. Sandoz solle ein Pfeiler von Novartis bleiben, ein Verkauf sei derzeit nicht geplant.

Der "Tages-Anzeiger" hatte berichtet, das Geschäft mit Nachahmermedikamenten solle binnen zwei Jahren eine eigenständige Einheit werden und für die neu aufgestellte Sandoz prüfe Novartis "alle strategischen Optionen". Das habe Novartis-Chef Vasant Narasimhan bei einem Investorentreffen ...

