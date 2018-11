(neu: Aktienkurs und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von K+S sind am Donnerstag um rund 3 Prozent auf 16,46 Euro gefallen. Zunächst hatten die Papiere des Dünger- und Salzkonzerns noch um fast 5 Prozent zugelegt, dann aber bröckelten die Gewinne, schließlich rutschten die Papiere ins Minus.

Konzernchef Burkhard Lohr hatte während einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt, bei einem unverändert niedrigen Wasserstand der Werra wäre die Produktion im Verbundwerk Werra nur bis Anfang Dezember ohne Einschränkungen möglich. Das nährte bei Investoren Sorgen in puncto Gewinnentwicklung.

K+S hatte am Morgen bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal den Ausblick für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2018 in etwa erwartungsgemäß von 570 bis 630 Millionen Euro gesenkt. Grund waren Produktionsunterbrechungen, da wegen der Trockenheit im abgelaufenen Quartal nicht ausreichend Abwässer in die Werra eingeleitet werden konnten. In der neuen Jahresprognose sind mögliche weitere Produktionspausen noch nicht berücksichtigt./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0242 2018-11-15/14:43