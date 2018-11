POTSDAM/BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Menschen ins Zentrum ihrer Strategie zum Umgang mit der Digitalisierung stellen. Die Digitalisierung sei entscheidend für den Wohlstand von morgen und werde "alle Bereiche des Arbeitens, Lernens, Kommunizierens verändern", betonte Merkel bei einer Pressekonferenz nach einer Klausurtagung des Kabinetts in Potsdam.

Bei den dort gefassten Beschlüssen habe die Regierung immer im Auge gehabt, "dass wir Digitalisierung so denken wollen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und von seinem Wohl ausgehend die verschiedenen Fragen betrachtet werden müssen", erklärte die Kanzlerin. "Digitalisierung bedeutet, dass weiterhin die Grundsätze der bewährten Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland gelten."

Die Bundesregierung will Deutschland mit umfangreichen Investitionen zu einem weltweit "führenden Standort" für Künstliche Intelligenz (KI) ausbauen. Dafür sollen nach einer in Potsdam vorgestellten KI-Strategie bis 2025 rund 3 Milliarden Euro vom Bund kommen. Das Geld soll nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in die Forschung und in die Anwendung von KI fließen. Die Mittel würden "mit einer großen Hebelwirkung private Investitionen auslösen", erwartete Merkel. Zudem sollen zahlreiche neue Professorenstellen geschaffen werden.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hob hervor, der digitale Wandel sei "keine Naturgewalt, sondern etwas, das sehr viel davon abhängt, was wir machen". Deutschland solle in der Entwicklung vorn sein, und zugleich sollten die Bedingungen gut sein und erworbene Rechte und Sozialstandards nicht gefährdet werden. Der Finanzminister nannte es "einen guten Schritt", dass der Bund für die KI viel Geld mobilisiere. Die dazu gehörige Infrastruktur sei "so wichtig wie die Versorgung mit Strom und Wasser", sagte Scholz. Deshalb müsse man "die beste Infrastruktur" anstreben.

