Der Autokonzern setzt verstärkt auf Elektromobilität und will einige Werke dafür umbauen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben.

Volkswagen will den Wandel des Pkw-Werks im sächsischen Zwickau zu einer hochautomatisierten Fabrik für Elektroautos weitgehend ohne Personalabbau schaffen. Der Standort mit 7700 Mitarbeitern, in dem noch der Golf mit Verbrennungsmotor gebaut wird, soll schrittweise zu einer digitalen Fabrik umgewandelt werden, wie VW am Donnerstag mitteilte.

Zum Einsatz kommen Industrie-Roboter und fahrerlose Transportsysteme, die Bauteile autonom an die Bänder bringen. In der Montage werde sich der Automatisierungsgrad dadurch nahezu verdreifachen. Dennoch bleibe die Beschäftigung am Standort weitgehend stabil, hieß es. Insgesamt investiert Volkswagen rund 1,2 Milliarden Euro, um das Werk in Sachsen auf die Elektromobilität umzustellen.

Zwickau macht den Anfang für den Umstieg von Volkswagen auf den Modularen Elektrobaukasten (MEB), auf dem die neuen Elektromodelle basieren. Der Umbau des Werks ist bereits angelaufen. In einem Jahr soll dort die Produktion des kompakten ID Neo starten, den Volkswagen als erstes "CO2-neutrales Fahrzeug" anpreist. Der ID Crozz soll ab 2020 folgen.

