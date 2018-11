Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach einem Treffen mit Managern des Energiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Beim Kohleausstieg glaube RWE an starken politischen Druck, um Arbeitsplätze zu schützen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Hambacher Forst, wo sich der Rechtsstreit normalerweise bis 2021 hinziehen könne, glaube der Konzern außerdem an eine schnellere Entscheidung mit einem Auslaufen der einstweiligen Verfügung./tih/ajx Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2018-11-15/14:48

ISIN: DE0007037129