Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone in Essen mit Teilen der Autobahn 40 angeordnet. Die Richter verpflichteten das Land Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufzunehmen./tob/hff/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039

AXC0250 2018-11-15/14:48