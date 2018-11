Düsseldorf (ots) - Mit ihrer heute im Kabinett verabschiedeten "Strategie Künstliche Intelligenz" will die Bundesregierung Deutschland attraktiver für Spitzenforscher machen und den Zugang zu Daten verbessern. Drei Milliarden Euro sollen darüber hinaus bis 2025 investiert werden. Der VDI begrüßt diese Ansätze, weist aber darauf hin, dass es jetzt vor allem um eine schnelle Umsetzung geht.



"In der Forschungslandschaft ist Deutschland bei KI im internationalen Vergleich gut aufgestellt", betont Dieter Westerkamp, Bereichsleiter Technik und Wissenschaft im VDI. "Wir müssen jetzt aber schnell dazu kommen, die Erkenntnisse konsequent in Produkte einzubringen und damit verbundene Geschäftsmodelle an dem Markt zu positionieren. Hier sind Länder wie die USA, China oder Kanada schon weiter."



KI-Spitzenforscher müssen künftig auch dauerhaft besser bezahlt werden. "Hier bleibt die KI-Strategie leider noch sehr vage", stellt Westerkamp fest. Forscher brauchen allerdings nicht nur optimale Arbeitsbedingungen, sondern auch große Datenmengen. Die von der Bundesregierung geplante Forschungsförderung für Anonymisierungsverfahren begrüßt der VDI daher ausdrücklich. Dies ist wichtig, damit die Gesellschaft und die Industrie eher bereit sind, ihre Daten für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen.



Laut Strategie sollen zukünftig 'KI-Trainer' kleine und mittelständische Firmen beraten und bei der Implementierung von KI helfen. "Die Unterstützung von KMUs bei allen Fragen rund um KI ist wichtig und muss ausgebaut werden", stellt Westerkamp fest. "Hier ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg."



Weitere Information zu VDI-Veranstaltungen und Publikationen zum Thema KI unter www.vdi.de/kuenstliche-intelligenz.



Ihr Ansprechpartner im VDI: Dipl.-Ing. Dieter Westerkamp Leiter Technik und Wissenschaft Telefon: +49 211 6214-296 Telefax: +49 211 6214-97 296 E-Mail: westerkamp@vdi.de



Der VDI - Sprecher, Gestalter, Netzwerker



Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.



OTS: VDI Verein Deutscher Ingenieure newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16368 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16368.rss2



Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle: Marco Dadomo Telefon: +49 211 6214-383 E-Mail: presse@vdi.de