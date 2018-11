Die Umsätze des amerikanischen Einzelhandels sind im Oktober deutlich gestiegen. Die Gesamterlöse erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Das Vormonatsergebnis fiel allerdings schlechter aus als bislang bekannt: Anstatt eines Anstiegs um 0,1 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Rückgang um 0,1 Prozent.

Beflügelt wurden die Gesamtumsätze durch höhere Autoverkäufe und höhere Erlöse an den Tankstellen. Ohne diese beiden Komponenten wären die Gesamtumsätze um lediglich 0,3 Prozent gestiegen. Ohne die schwankungsanfälligen Autoverkäufe belief sich der Anstieg auf 0,7 Prozent. Die Umsätze in der sogenannten "Kontrollgruppe", die in die Berechnung des Wirtschaftswachstums einfließen, erhöhten sich um 0,3 Prozent./bgf/jkr/jha/

