Bonn (ots) - Ende des Jahres endet das Zeitalter der Steinkohle in Deutschland; eine Wirtschaftsbranche, die maßbeglich zum Wiederaufbau Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beigetragen hat. In der Sendung "Danke Kumpel" blicken wir zurück auf die Ära dieser Industrie, sprechen mit Bergarbeitern über ihre besondere Verbundenheit, und versuchen den Mythos des Bergbaus zu ergründen.



Der letzte Überlebende des legendären Grubenunglückes von Lengede, Adolf Herbst, spricht stellvertretend für alle Verunglückten im Bergbau über die Nöte und die Zeit unter Tage, die bis zur Rettung verging. Inge Swolek und Hans Werner Fittkau führen durch die Sendung.



