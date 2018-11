Cyber Advanced Technology, der Technologieanbieter von A-Nex, hat eine innovative Kryptohandelsplattform entwickelt, die die Sicherheit und Rentabilität für die Krypto-Branche auf ein neues Niveau heben möchte.

A-Nex wird über Operational Technology-Operation Centric Networks (OT-OCN TM ), eine sichere von CAT entwickelte Internettechnologie der nächsten Generation, betrieben.

A-Nex, ein Cyber-Coin-Unternehmen, meldete heute sein Initial Coin Offering (ICO). Dieses innovative Kryptounternehmen ist auf den Verkauf und den Tausch virtueller Währungen, intelligenter Verträge und Token ausgerichtet. Nicht-US-Kryptofans, insbesondere die Community in Korea, können ihre Transaktionen unmittelbar beginnen. Wer an einer Teilnahme interessiert ist, kann in eine neue, digitale Entwicklung mit Wachstumsaussichten investieren, die der Kryptowirtschaft voraussichtlich zahlreiche Vorteile bringen wird. Sie verspricht die Revolution der dezentralisierten Finanzlandschaft.

Cyber Advanced Technology (CAT), das Unternehmen, das die entsprechende Technologie bereitstellt, zählt zu den Marktführern der digitalen Szene. Das Unternehmen hat eine nicht knackbare Cloud-Technologie erfunden, die für Sicherheit und Schutz des Kryptogeschäfts sorgt. Investoren können somit auf eine sichere Anlage bauen.

Die zentrale Komponente der nicht knackbaren Cloud-Technologie ist die Einführung der Operational Technology-Operation Centric Networks (OT-OCN TM ). Dadurch werden alle Mängel und Schwachstellen des aktuellen Internets entsprechend der Blockchain-Standards behoben, die unveränderlich, dezentralisiert und für Anwender, die an den Transaktionen beteiligt sind, nachverfolgbar sind.

A-Nex gilt als wahrer Erfolg für die Community von Krypto-Enthusiasten und zukünftigen Investoren, da die Plattform auf die Anforderungen des modernen Markts eingeht, auf dem dezentralisierte Lösungen hochbegehrt sind.

Über Netzwerksicherheit

Die Digitalisierung der Wirtschaft hat zu Problemen wie Hacking und Cyberkriminalität geführt. Jeder Internetbereich ist davon betroffen, von sozialen Netzwerken wie Facebook und LinkedIn, über e-Commerce-Plattformen wie eBay oder Amazon, bis hin zu Mobilfunkunternehmen wie Apple.

Traditionelle Finanzinstitute wie Banking-Plattformen sind ebenfalls nicht ausgenommen. Es wurden selbst staatliche Richtlinien erstellt, die ausschließlich für den Umgang mit Hackern und dem Datenmarkt konzipiert wurden, die bzw. der die Schwachstellen von Online-Ökosystemen ausnutzen.

Ebenso hat die Verschiebung traditioneller Wirtschaftssysteme in die digitale Sphäre für Gesellschaften rund um die Welt nicht nur Vorteile, sondern auch viele neue Schwierigkeiten mit sich gebracht. Da es keine Sicherung für physische und verifizierbare Vermögenswerte in Papierwährung gab, wie dies üblicherweise der Fall ist, bringen die mit der Zahlung verbundenen Schwierigkeiten die Skepsis gegenüber virtuellen Geschäften zutage.

In diesem Zusammenhang bedeutete die seit 2008 zunehmende Beliebtheit von Blockchain und der Repräsentation von Geld in Form von liquiden Token (Kryptowährungen) eine deutliche Verbesserung dieser Situation, da eine Alternative zu zentralisierten Finanzmethoden geboten wurde: Die Kontrolle lag nun bei den Anwendern.

Die verteilten Protokolle eines öffentlichen Hauptbuchs verteilen und unterstützen die Transaktionsdaten in Netzknoten, die über das Netzwerk verstreut sind. Unlängst ermöglichte die Smart Contract-Technologie von Ethereum, dass Finanzkonditionen und Geschäftsabschlüsse zwischen Parteien digital vereinbart und automatisch ausgeführt werden können. Doch lief dieses System weiterhin über eine mangelhafte Architektur. Daher haben einige der Kapitalgeber und Experten infrage gestellt, ob Blockchain tatsächlich eine sinnvolle Alternative darstellt oder nicht. So wurde die Einführung eines On-Chain-Tools als notwendig erachtet, das seinen Anwendern robuste Sicherheit garantiert.

Ein Blick ins Innere der CAT-Lösung

Nach über 15 Jahren Forschung und Entwicklung taucht OT-OCN als erstes intelligentes und unentschlüsselbares Cloud-Software-Framework auf, das ein außerordentliches Maß an Netzwerksicherheit und -stabilität bietet. Die Infrastruktur führt pro Sekunde über 1 Millionen Datenpaketinspektionen durch und analysiert über 2.000 Regeln, während gleichzeitig bösartige Angriffe in Echtzeit deaktiviert werden, ohne Anwender bei ihren Tätigkeiten zu stören.

Nach seinem Erfolg in Korea ist CAT zu einem wichtigen Maßstab für die Blockchain-Industrie geworden, insbesondere im Bereich Krypto-Finanzen.

Diesen Monat kamen anlässlich der Busan Money Show, die vom 1. bis 3. November 2018 stattfand, ausgewählte führende Weltklasse-Hacker aus verschiedenen Ländern zusammen, um im Rahmen eines Hacking-Wettbewerbs zu testen, ob sie in die CAT-Technologie und das Sicherheitssystem eindringen und diese ausschalten könnten. Zu den Wettstreitern zählte GON, ein zweifach in internationalen Hacking-Wettbewerben mit Gold ausgezeichnetes Hacking-Team aus Korea, sowie international anerkannte und bekannte Hacking-Teams aus drei weiteren Ländern.

Der Wettbewerb startete am frühen Morgen. Wie bereits angekündigt brachen alle vier Hacking-Teams in weniger als zehn Minuten in "Kontrollsysteme" mit herkömmlichen Firewalls ein.

Anschließend versuchten sie sich bis 17.00 Uhr Zugang zur CAT-Sicherheitsinfrastruktur zu verschaffen. Sie wandten ihr gesamtes Repertoire an Hacking-Kenntnissen an, doch kein Team war in der Lage, das CAT-Sicherheitssystem auch nur anzukratzen. Sie konnten noch nicht einmal die "Reconnaissance"-Phase, die erste Hacking-Stufe, für CAT-Sicherheit umgehen.

Die CAT-Technologie und ihr Sicherheitssystem erwiesen sich als unentschlüsselbar. Dies war ein erfolgreiches Ergebnis, das CAT konsequent in den letzten drei Jahren bei internationalen Hacking-Events erzielte.

Darüber hinaus bekunden mehrere Länder ihr Interesse an der CAT-Kryptowährung-Technologieanwendung. In seinem Bestreben, zu einem Weltkonzern zu werden, erhält das Unternehmen viel positive Rückmeldung von großen Organisationen in verschiedenen Ländern.

Professor Park der Korea Poly Tech University, Experte für Cyber-Sicherheit in Korea, ist der Überzeugung, dass "Bruce Khavar, Gründer und CEO von CAT, der Christoph Kolumbus der Cyber-Welt ist".

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu A-Nex oder bei Interesse an einer Investition in A-Nex unsere Webseite auf www.a-nex.io.

