Herr Rottmayr, Spectra ist als IPC-Spezialist bekannt, warum das ungewöhnliche Engagement für ein exotisches Thema? Klaus Rottmayr: Sprachsteuerung ist kein exotisches Thema, sondern das kommende Thema in der Industrie. Die Sprachsteuerung verleiht der Mensch-Maschine-Schnittstelle eine neue Dimension. Daher sind wir mit der Firma voice inter connect eine strategische Partnerschaft eingegangen. VIC beschäftigt sich seit 2001 mit dem Thema Kommunikation. Und zusammen werden wir das Thema Sprachsteuerung für Maschinen vorantreiben. Für welche Bereiche eignet sich Sprachsteuerung, für welche nicht? Klaus Rottmayr: VIC und wir sind uns einig, dass die Sprachsteuerung ihre Vorteile dort ausspielen kann, wo eine dritte Hand benötigt wird, wo Steuerungs- und Protokolieraufgaben parallel durchgeführt werden müssen, mehrere Prozessparameter gleichzeitig ausgewählt werden müssen, schnell auf Funktionen zugegriffen werden muss und wo ein komplexer Informations- und Assistenzbedarf besteht. Zudem bietet die Sprache den Vorteil der Unschärfe, so dass die zu steuernde Funktion nicht zu 100% korrekt benannt werden muss. Ähnlichkeiten und Synonyme helfen bei der eindeutigen Erkennung. Würde sich die Spracherkennung auch für eine laute Maschinenhalle mit wechselnden Hintergrundgeräuschen eignen? Klaus Rottmayr: Die Fortschritte bei der Spracherkennung und bei den Technologien zur Spracherfassung und -bereinigung von Störgeräuschen sowie akustischen Echos und Raumhall ermöglichen heute eine Sprachbedienung in lauten Industriehallen und mit mehreren konkurrierenden Sprechern. Was sagt denn die Maschinenrichtlinie zu einer Sprachsteuerung? Klaus Rottmayr: Durch sorgfältige Beachtung prozessbezogener und ergonomischer Faktoren sowie Risikobetrachtungen zu Projektbeginn können solche Gefährdungen bereits beim Entwurf der Lösung erkannt und vermieden werden. Deshalb sehen wir in erster Linie die Sprachsteuerung zuerst in den begleitenden Funktionen einer Anwendung. Die Sprachsteuerung soll bestehende ...

