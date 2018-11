Ausverkaufte Hallen, rasant wachsende Umsätze, begeisterte Zuschauer: Was einst eine Nische war, drängt immer stärker in die breite Öffentlichkeit: E-Sport. Dabei messen sich Profi-Gamer in Video- und Computerspielen. Wie Anleger dabei sind, wo sich der Einstieg nach den jüngsten Kursrücksetzern bei Gaming-Aktien besonders lohnt. Von Julia Pfanner

