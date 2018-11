Rund 6,5?Mio.?€ hat die Baywa in das neue Bauzentrum mit insgesamt 15.000?m2 Fläche investiert. Dazu gehören zwei jeweils 1000?m² große Lagerhallen, die verbunden sind mit einer überdachten, rund 1100?m² großen Ladefläche, ein großes Freilager sowie eine Ausstellung für Baustoffe im Garten- und Landschaftsbau. Im freistehenden Hauptgebäude des Bauzentrums befinden sich die Verkaufsräume und ein Profimarkt, Büros, Sozialräume und eine Bauelemente-Ausstellung. »Großzügig, modern und leistungsfähig« lautete die Maßgabe für den Neubau - und diese galt es auch bei der Lichtplanung zu berücksichtigen.

Als Dienstleistungs- und Serviceunternehmen ist die Baywa u.a. in den Segmenten Landwirtschaft, Energie und Bau tätig. Da lag es nahe, dass man beim Neubau des Bauzentrums in Großwallstadt auch auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzen wollte. Das schlug sich dann unter anderem in der Wahl des Lichtkonzeptes nieder.

Leuchten führen durch die Struktur des Marktes

Für eine gleichmäßig flächige Grundbeleuchtung sorgen Licht-Quadrate aus dem Schnellmontagesystem SDT von Regiolux. Die Geräteträger sind mit einem geeisten Diffusor (SDGLK) ausgestattet und dadurch direkt/indirekt strahlend. Die Tragschienen für das SDT-System sind werkseitig mit Flachbandleitungen ausgerüstet. Eingebaute Steckkupplungen - fünf-, sieben- oder elfpolig - stehen für die schnelle ...

