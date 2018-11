Auf fünf Etagen, mit über 5000?m² Verkaufsfläche, geht es in dem L&T Sporthaus um weit mehr als die Bereitstellung der richtigen Ware zum richtigen Zeitpunkt: Erlebnis-Shopping ist angesagt. Den Sport ins Sporthaus holen und die Menschen einladen, ihre Freizeit dort zu verbringen, sind die ambitionierten Ziele der Planer. Nur mit neuen, zukunftweisenden Konzepten sind die Kunden zu erreichen.

Herzstück des neuen Hauses ist das 7,5?m x 16?m große Wellenbecken. Hier lädt eine »stehende Welle« zum Indoor-Surfen ein (Bild?1). Das ganze Sporthaus ist um diesen Pool herum konzipiert worden. Ein Lichthof bietet von allen Etagen aus einen uneingeschränkten Blick auf das Becken. Im Untergeschoss gibt es eine Tribüne für Veranstaltungen und Präsentationen.

Höhentraining in Osnabrück

Die Besucher, die sich sportlich betätigen wollen, treffen sich im integrierten Fitnessstudio im zweiten Obergeschoss. Dort können sowohl Freizeit- als auch Profisportler auf 800?m2 an modernen Geräten trainieren. Im gesamten Cardio- und Kursbereich sind zudem Luftdruck und Sauerstoffgehalt einstellbar. So können sich Sportler mit einem Höhentraining in bis zu 2500?m fit halten oder sich gezielt auf Wettkämpfe vorbereiten.

Natürlich will das Sporthaus auch seine Produkte verkaufen. Je eine Etage ist auf die Interessen der weiblichen und der männlichen Kunden mit einem spezifischen Sortiment zugeschnitten. Bereiche für den Saisonsport, für Sneaker, Street-Fashion und Urban Mobility sowie die Outdoor-Artikel komplettieren das Angebot.

Produkte und Events in Szene setzen

Die Beleuchtung spielt im L&T-Konzept eine wesentliche Rolle. Untersuchungen zeigen, dass Licht in Verkaufsräumen die Wahrnehmung und das Wohlbefinden der Kunden positiv beeinflussen kann. Bei innovativen Lichtkonzepten, wie sie im L&T Sporthaus realisiert wurden, geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...