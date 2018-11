ROUNDUP: Henkel bleibt auf Kurs - Starker Euro sorgt für Gegenwind

DÜSSELDORF - Der Persil-, Loctite- und Schwarzkopfhersteller Henkel wächst weiter nur verhalten. Der Verfall von türkischer Lira und russischem Rubel, aber auch die hohen Materialpreise fordern ihren Tribut. Auch die Lieferprobleme, die Henkel Anfang des Jahres in den USA hatte, wirken noch nach. Zwar läuft die Belieferung mit Kosmetik und Waschmitteln wieder einwandfrei. Henkel habe aber durch die Engpässe weniger Aktionsangebote im Handel lancieren können, sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen am Donnerstag in Düsseldorf.

ROUNDUP 2: K+S senkt Jahresausblick wegen Trockenheit und bleibt vorsichtig

KASSEL - Der Dünger- und Salzkonzern K+S hat den Jahresausblick wegen des trockenen Sommers erwartungsgemäß gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun auch offiziell mit weniger Gewinn, nachdem bisher die Belastungen von rund 80 Millionen Euro durch Produktionsausfälle im Verbundwerk Werra beim Ausblick ausgeklammert worden waren. Weiteres Ungemach könnte drohen, sollte es trocken bleiben.

Einbruch auf europäischem Automarkt im Oktober fortgesetzt - Ausmaß gesunken

BRÜSSEL - Der europäische Automarkt hat auch im Oktober einen herben Dämpfer erlitten. Dabei fiel das Minus allerdings nicht mehr so deutlich aus wie im Vormonat, als die Verkäufe fast um ein Viertel eingebrochen waren. Der Branchenverband Acea machte in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erneut die neuen EU-Abgasregeln für die Entwicklung verantwortlich.

ROUNDUP: Hugo Boss will zu alter Stärke zurück - Aktie gefragt

METZINGEN/LONDON - Der Modekonzern Hugo Boss tritt nach Jahren des Umbaus wieder aufs Gas. "Wir haben uns für die kommenden vier Jahre viel vorgenommen", kündigte Vorstandschef Mark Langer am Donnerstag bei einer Investorenkonferenz in London an. Bis 2022 soll der Umsatz währungsbereinigt im Schnitt um 5 bis 7 Prozent pro Jahr zulegen, der Gewinn sogar deutlich stärker steigen.

ROUNDUP: Linde-Bilanz übertrifft Erwartungen - Aktie steigt

MÜNCHEN - Der Linde -Konzern hat vor der Fusion mit Praxair mit ungünstigen Währungseffekten zu kämpfen. Jedoch fielen die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen insgesamt besser aus als erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Linde-Plc-Aktie legte am Donnerstag um 1,7 Prozent zu.

US-Supermarktkette Walmart hebt Prognose nach gutem Quartal

BENTONVILLE - Der US-Händler Walmart blickt nach einem starken dritten Quartal optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. In den drei Monaten bis Ende September stiegen die Umsätze im wichtigen US-Markt um 3,4 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Damit übertraf der Einzelhandelsriese die Erwartungen. Vorbörslich kletterte der Aktienkurs um ein Prozent nach oben.

Netzbetreiber drohen mit Klagen wegen Regeln zum 5G-Mobilfunkstandard

BONN - Noch vor der Frequenzvergabe für den ultraschnellen Mobilfunkstandard 5G drohen die großen Netzbetreiber mit Klagen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnen führende Manager der Telekom, von Vodafone und Telefónica etwa vor einer "extensiven Ausweitung von Versorgungsauflagen" - also der Pflicht, künftig auch Landstraßen und relativ wenig frequentierte Routen mit den teuren 5G-Masten abdecken zu müssen. Auch das "Nationale Roaming" ist ihnen ein Dorn im Auge. Hierbei müssten sie ihr Netz Wettbewerbern öffnen, die keine eigenen Antennen haben.

Verdi bereitet Streiks bei Eurowings vor

FRANKFURT/BERLIN - Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa -Tochter Eurowings für rund 1000 Kabinenbeschäftigte stehen die Zeichen auf Eskalation. Die Arbeitnehmervertreter drohten am Donnerstag mit Streiks. Angesichts monatelanger ergebnisloser Verhandlungen "bereite man sich nun auf Arbeitskampfmaßnahmen vor", teilte Verdi in Berlin mit. Ein Datum für die möglichen Streiks wurde nicht genannt.

Sixt kündigt Gewinnsprung von 'mindestens 15 Prozent' an

MÜNCHEN - Deutschlands größter Autovermieter Sixt profitiert von der stark wachsenden Nachfrage von Firmenkunden, Privatkunden und Touristen im In- und Ausland. Nach einem weiteren Rekordergebnis im dritten Quartal kündigte Vorstandschef und Großaktionär Erich Sixt am Donnerstag für das Gesamtjahr rund 10 Prozent mehr Umsatz und "mindestens 15 Prozent mehr" Gewinn vor Steuern an. Die 196 Millionen Euro Gewinn aus dem Verkauf der DriveNow-Carsharing-Anteile an BMW seien dabei noch nicht mitgerechnet. Obwohl die Vermietflotte stark gewachsen sei, sei die Auslastung noch gestiegen.

Französischer Mischkonzern Bouygues von schwacher Bausparte belastet

PARIS - Der französische Mischkonzern Bouygues ist im dritten Quartal von den Problemen seiner Bausparte gebremst worden. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft ging um knapp 12 Prozent auf 517 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Mitte Oktober hatte der Konzern wegen stockender Bauprojekte eine Gewinnwarnung ausgegeben und rechnet nun im besten Fall nur noch mit einem stabilen operativen Ergebnis zum Vorjahr.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP 2/EuGH: Flugpreise dürfen nicht in beliebiger Währung angegeben werden

-Bahn will mit Assistenz-Systemen für Lokführer Sprit sparen

-Buffett steigt bei JPMorgan ein - Aktien für vier Milliarden Dollar

-Conti-Rivale Pirelli steigert Umsatz

-Auch MediaMarktSaturn-Geschäftsführer Wolfgang Kirsch muss gehen

-K+S drohen wegen Trockenheit weitere Produktionsausfälle

-Gericht ordnet Diesel-Fahrverbotszone in Essen mit Teilen der Autobahn 40 an

-US-Mischkonzern 3M will Gewinne über Jahre kräftig steigern

-ROUNDUP: Meyer-Werft kämpft mit Terminschwierigkeiten

-ROUNDUP/Malmström: Liste mit Vergeltung für etwaige US-Autozölle liegt bereit

-Volkswagen: Gesamtmarkt in China wird weiter schwächeln

-CS dementiert Bericht über Prüfung des Abbaus hunderter Stellen

-Evonik bleibt auf Übernahmetour

-Gerry Weber baut weitere Stellen ab und schließt nochmals Filialen

-PCB-belastetes Geflügel: Futtermittelhersteller Agravis als Quelle

-Millionenschaden durch Betrug mit Pay-TV-Kennwörtern

-Novartis-Sprecher: Keine Abspaltung von Generikasparte Sandoz

-ROUNDUP: 'Made in Germany' soll digitales Markenzeichen werden

-Dell will für Börsennotierung tiefer in die Tasche greifen

-Opel verkauft Teile des Entwicklungszentrums - 2000 Jobs betroffen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis

AXC0275 2018-11-15/15:20