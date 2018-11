Die Ergänzung der Sitecore Experience Cloud um den Marketing Content Hub® von Stylelabs ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu straffen - mit dem Ergebnis relevanter, personalisierter und einbeziehender Erlebnisse



San Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore® (http://www.sitecore.com/), das weltweit führende Unternehmen im Management digitaler Erlebnisse, gab heute bekannt, dass es seine Übernahme von Stylelabs abgeschlossen hat - dem Entwickler des Marketing Content Hub®. Dieser integriert das Management digitaler Assets (DAM), das Management von Marketingressourcen (MRM) und das Management von Produktinformationen (PIM) in einer einzelnen Plattform. Mit dem Abschluss der Übernahme wird Stylelabs' Marketing Content Hub Sitecores branchenführende Plattform-Fähigkeiten bezüglich Inhalts-Management, Handel und digitale Erlebnisse in der Sitecore Experience Cloud ergänzen. Es entsteht eine vereinheitlichte Plattform, die die gesamte Marketingabteilung verbindet. Ohne Weiteres lassen sich nun über alle Kanäle und für alle Stufen der "Customer Journey" personalisierte Inhalte definieren, erstellen, managen und umsetzen.



"Marketer müssen oft mit Werkzeugen arbeiten, die nicht in ihren Arbeitsfluss und ihre Prozesse integriert sind oder diese nicht unterstützen. Das untergräbt ihre Fähigkeit, auf kollaborative Weise Marketing-Inhalte zu planen, zu erstellen und zu managen; Kampagnen zu starten, und personalisierte Erlebnisse umzusetzen, die eine Verbindung zum Kunden herstellen", so Ryan Donovan, Chief Technology Officer bei Sitecore. "Stylelabs' Marketing Content Hub hilft, diese Inhalte-Krise zu überwinden; er bietet eine integrierte Lösung, die Teams über den gesamten Inhalts-Marketing-Lebenszyklus hinweg - von der Planung bis hin zur Veröffentlichung - miteinander verbindet und unterstützt. In Verbindung mit Sitecores marktführenden Plattformen für Inhalts-Management und Handel können Unternehmen inhaltsreiche, personalisierte Erlebnisse mit bislang ungekannter Relevanz für die Interessen und Anforderungen jeder Person umsetzen."



Bei ihrem Bemühen, die enorme Menge an Inhalten zu produzieren, die nötig ist, um die Nachfrage der Kunden nach relevanteren und wertvolleren Interaktionen zu befriedigen, leiden Marketingabteilungen unter Anwendungen, die mehr zur Schaffung als zur Abschaffung von Silos beitragen. Stylelabs' Marketing Content Hub beseitigt diese Hürden und ermöglicht es Marketingteams, ihre Betriebsabläufe über eine einzelne Plattform zu skalieren. Die Plattform umfasst folgende Funktionen:



- Management digitaler Assets (Digital Asset Management, DAM): Zum effizienten Managen und Speichern von und zur Suche nach fast allen digitalen Assets, darunter Fotos, Layouts, Illustrationen, Videos, 3D-Elementen, Quelldateien und mehr. Sitecores DAM, das sich selbst für größte Organisationen eignet, verfügt über eine komplette Funktion zum Managen digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) - mit auf digitale Rechte bezogenen Profilen, Verträgen und anspruchsvollen Regeln zum bedarfsgerechten Managen von Assets. - Management von Marketingressourcen (Marketing Resource Management, MRM): Zur Planung, Terminisierung und Organisation der Inhalte-Produktion in einem strukturierten, gestrafften Prozess. Steigern Sie die Effizienz über Stage-Gate-Arbeitsflüsse und Dashboards, und steuern Sie Teams, um mithilfe intuitiver Werkzeuge für Zusammenarbeit, Prüfung und Genehmigung wichtige Ziele zu erreichen. - Management von Produktinformationen (Product Information Management, PIM): Zur Zentralisierung und Automatisierung des Managements und der Pflege von Produktstammdaten, die in E-Commerce-Websites, Druck-Kataloge, ERP-Systeme und mehr eingehen. Sitecores PIM hilft Produktmanagern und Kaufleuten, organisiert zu bleiben und zu optimalen E-Commerce-Ergebnissen beizutragen - als "einziger Quell der Wahrheit" bezüglich Produktdaten.



Verfügbarkeit



Stylelabs' Marketing Content Hub steht schon heute zur Verfügung. Erste Integrationen mit der Sitecore Experience Cloud werden Ende 2018 verfügbar sein; erweitere Integrationen sind für Anfang 2019 geplant.



Informationen zu Sitecore



Sitecore ist ein weltweit führendes Unternehmen für Software zum Managen digitaler Erlebnisse - Software, die Inhalts-Management, Handel und Einsichten zu Kunden kombiniert. Die Sitecore Experience Cloud versetzt Marketer in die Lage, in Echtzeit und bedarfsgerecht vor, während und nach einem Verkauf für jeden Kanal personalisierte Inhalte bereitzustellen. Über 5.200 Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical und L'Oréal - haben Sitecore vertraut, personalisierte Interaktionen umzusetzen, die das Publikum begeistern, die Kundentreue erhöhen und die Erlöse steigern.



