Kampf oder Untergang! Noam Chomsky ruft mit 90 Jahren noch zum Widerstand auf.



In der Türkei inhaftiert Saide Inac - Die deutsche Sängerin mit kurdischen Wurzeln



Der triste Charme von Blackpool Fotos der britischen Working Class im berühmten Badeort



Erträumte Reisen Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner und seine exotischen Welten



Sultan of Swing - Mark Knopfler Der Kopf der Dire Straits bringt ein neues Solo-Album raus.



Moderation: Evelyn Fischer Redaktion: Regina Rohde



