Der P&R-Insolvenzverwalter hat direkten Zugriff auf die Vermieterlöse erhalten. Das ist ein wichtiger Fortschritt für die geprellten Anleger.

Der Insolvenzverwalter des Container-Vermieters P&R hat einen wichtigen Etappensieg für die geschädigten Anleger erzielt. Michael Jaffe habe nun direkten Zugriff auf die Einnahmen, die das Unternehmen aus der Vermietung der Schiffscontainer an Reedereien und Leasinggesellschaften erzielt, teilte die Kanzlei Jaffes am Donnerstag in München mit.

Die Anteile an der P&R Equipment & Finance Corp im schweizerischen Zug, bei der die Mieteinnahmen landen, lagen bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...