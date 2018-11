Schließe dich der Maple Alliance an, um aufzuleveln und exklusive Belohnungen freizuschalten

MapleStory, das legendäre globale MMORPG von Nexon America, bringt die erste Phase seines lange erwarteten Kampfes gegen den finsteren Schurken Black Mage heraus. Vom 14. bis 28. November können die Spieler am Event "Gathering of Heroes" teilnehmen und sich der Maple Alliance anschließen, um ihre Armeen auf den baldigen Kampf gegen den Black Mage vorzubereiten.

Der Black Mage ist seit langem der Hauptgegenspieler in der MapleStory. Seine Geschichte begann mit seiner Rolle, Ausgleich in die Maple World zu bringen. Sie nahm jedoch eine dunkle Wendung, als er erkannte, dass der einzige Weg, die Maple World zu retten, in deren Zerstörung besteht. Jetzt, da dieses Siegel aufgebrochen ist, werden die Spieler zusammenarbeiten müssen, um den legendären Boss zu besiegen.

Beim Event Gathering of Heroes kommt neu der Außenposten der Maple Alliance dazu. Hier können die Spieler ihre Fähigkeiten verfeinern und sich aufs Aufleveln vorbereiten, um sich auf ihren Kampf gegen den Black Mage vorzubereiten. Außerdem werden verschiedene Level-Updates hinzugefügt. Das Hauptziel der Alliance besteht darin, "Determination" zu sammeln und das heilige Licht im Außenposten zu entfachen, um den Black Mage bekämpfen zu können. Als Belohnungen gibt es die für Gathering of Heroes exklusiven Pet Box, Item Box, Beauty Box und Money Box.

Ab heute können die Spieler Level 200 erreichen, indem sie am Tera Burning Project teilnehmen und sich darauf vorbereiten, die Levelanforderungen für den Kampf gegen den Black Mage zu erfüllen. Während dieses Events werden die Spieler in der Lage sein, ihren neuen Charakter als ihren Tera Burning-Charakter zu erschaffen und zu bestimmen. Er erhält ein Snail-Haustier und hat die Möglichkeit, bei jedem Aufleveln zwei Extralevels zu gewinnen, bis er Level 200 erreicht.

Außerdem können die Charaktere ab Level 61 und höher in den Maple Alliance-Außenposten ziehen, wenn sie den Quest Destiny Awaits akzeptieren, und die Journey of Destiny starten, um neue Gebiete zu erschließen, in denen neue Gegner zu besiegen sind. Außerdem erhalten Spieler, die beim Besiegen von Elite Monsters am meisten Schaden anrichten, 30 Sekunden lang Alliance Support. Das kann Truppensupport, Bombardment-Support oder Flugsupport sein.

Das erste in Tenebris zu erschließende Gebiet ist schließlich Moonbridge. Spieler ab Level 200 und darüber hinaus werden Gebiete navigieren können, die mit Horden von Monstern gefüllt sind. Dabei sind sie in dunklen Nebel gehüllt und bezwingen ein mächtiges Untier endgültig, das den Weg nach vorne bewacht.

Um mehr über MapleStory zu erfahren, besuche bitte http://maplestory.nexon.net.

Assets: MapleStorySammeln von Heroes Assets

Trailer:

MapleStory Trickfilm: Gathering of Heroes

Black Mage: Kapitel 1

Black Mage: Kapitel 2

Black Mage: Kapitel 3

Black Mage: Kapitel 4

Soziale Medien: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Website

Über MapleStoryhttp://maplestory.nexon.net.

Seit seiner erstmaligen Veröffentlichung in Nordamerika im Mai 2005 hat sich MapleStory zu einem der größten und aktivsten kostenlos spielbaren Side-Scroller-MMORPGs der Welt entwickelt. Mit über 13 Millionen registrierten Spielern alleine von seinen Global-Services (es gibt insgesamt sieben MapleStory-Services weltweit) wächst das Spiel weiterhin und entwickelt sich bei seiner begeisterten Community weiter, seit es vor über 13 Jahren gestartet wurde. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 100 Live-Spielen in mehr als 190 Ländern. Nexon war Vorreiter bei Mikrotransaktionen und dem Free-to-Play-Geschäftsmodell und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre, sogar Jahrzehnte. Das 1994 in Korea gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und ist an der Tokioter Börse notiert.

