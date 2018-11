Mainz (ots) - Woche 46/18



Do., 15.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.15 maybrit illner spezial (HD/UT) Neustart ohne Merkel - wer wird gewinnen und wer verlieren? Der Polit-Talk im ZDF



Woche 47/18



Fr., 23.11.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



(Änderung bitte auch für Mi., 5.12.2018 und Do., 6.12.2018 beachten.)



Woche 48/18



Do., 29.11.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Petra Gerster



Woche 50/18



Sa., 8.12.



17.05 Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner



Bitte streichen: Yve Fehring



---------------------------------



23.30 das aktuelle sportstudio Bitte Änderung beachten: Moderation: Jochen Breyer



Bitte streichen: Dunja Hayali



Woche 51/18



Sa,. 15.12.



23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Änderung beachten: Moderation: Dunja Hayali



Bitte streichen: Jochen Breyer



So., 16.12.



Bitte Programmänderung beachten:



4.10 ZDF-History



4.40 citydreams (HD) Deutschland 2018



(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.)



Fr., 21.12.



12.10 drehscheibe Bitte Änderung beachten: Film von Ioanna Engel



Bitte streichen: Bernd Reufels



Woche 52/18



Do., 27.12.



Bitte Programmänderung beachten:



4.25 ZDF.formstark



4.30 Kohle, Kumpel und Kultur (HD) Wehmut und Wandel im Revier Film von Andrea Budke und Dorthe Ferber (vom 23.12.2018) Kamera: Frank Liedtke, Jochen Balke, Stefan Moritz Deutschland 2018



(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.)



