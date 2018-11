Auf einen Blick

Eignung der Steckdosen prüfen hinsichtlich auftretender Spannung, Kompatibilität von Stecker zu installierter Steckdose, Gefahr der Verwechslung und Eignung für bestimmte Systeme

Nennspannung beachten Es ist dringend davon abzuraten, Steckdosen mit anderen Nennbetriebsspannungen als die der Nennspannung des Netzes einzusetzen

Wir betrachten hier einen Fall, in dem ein externer Elektrofachbetrieb verschiedene Steckdosentypen im Ex-Bereich der Zone 2 T3 montiert hat (Bild?1). Die zuständige Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) versucht nun im Nachhinein mit der Vielfalt der dabei installierten Steckdosen klarzukommen. Den Typenschildern entnahm die VEFK folgende Angaben:

Typ 1, Stahl 8579/31-507: 63?A-7?h, 277/480-288/500?V, 3P+N+PE

Typ 2, Stahl 8573/13-300: 10?…?16?A, 20? 25?V AC, 3P

Typ 3, Stahl 8570/11-306: 16?A-6?h, 200 250?V, 50/60?Hz, 2P+PE

Typ 4, Stahl 8571/11-505: 32?A-5?h, 347/600-400/690?V, 3P+N+PE (Bild 2)

Typ 5, Stahl 8573/13-300: 10?…?16?A, 20 25?V AC, 3P

Typ 6, Stahl 8579/31-506: 63?A-6?h, 200/346-240/415?V, 3P+N+PE.

Die Spannungsebenen lassen sich gemäß EN 60309 zuordnen, z.?B.: 500?…690?V - Farbe Schwarz und 380?…?480?V - Farbe Rot. Das Gebäude ist als ein 230?V/400?V-Netz ausgeführt. Nun fragt sich die VEFK, ob die Schalter-/Steckdosentypen 1 und 4 (500?V und 690?V) überhaupt wegen der abweichenden Spannungszuordnung zulässig sind.

Einordnung der Fragestellung

Die zuvor aufgeworfene Frage zielt prinzipiell auf die richtige Auswahl von Geräten hinsichtlich der Spannung ab und ist deshalb kein vorrangig den Ex-Schutz betreffendes Problem.

Bei der vorliegenden Situation kann man voraussetzen, dass die Nennversorgungsspannung im vorhandenen Netz 230?/?400?V bzw. bei Kleinspannung 24?V beträgt und dass - je nach tatsächlicher Anforderung - nicht nur Drehstromsteckdosen montiert werden sollen, sondern auch Einphasensteckdosen.

Zur Beantwortung der Frage, welche Steckdosen in einem 230?V?/?400?V-50-Hz-Versorgungsnetz zulässig sind, müssen mehrere Fragen-Komplexe betrachtet werden:

Sind Spannung oder Spannungsbereich der Steckdosen für die Netzspannung geeignet?

Ist die Kompatibilität von Steckern und installierten Steckdosen gegeben?

Besteht die Gefahr einer Verwechselung?

Ist die Eignung für bestimmte Systeme gefordert?

Geltungsbereich von Normen - mögliche Abweichungen?

Grundsätzlich dürfen elektrische Betriebsmittel nur so eingesetzt werden, wie es in der Betriebsanleitung bzw. dem Datenblatt für den bestimmungsgemäßen Betrieb angeben ist. Dazu gehört selbstverständlich auch die Einhaltung der Betriebskennwerte, wie sie auf dem Typenschild angegeben sind: Spannungen, Ströme, Schaltung, Temperatur, Schaltleistung etc.

Prinzipiell sind Ausnahmen von dieser Regel möglich, wenn eine Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass eine Abweichung begründet möglich ist. Entgegen der landläufigen Meinung, dass in elektrischen Energieanlagen ohne Einschränkung die VDE-Normen einzuhalten sind, gibt es durchaus Möglichkeiten, in Niederspannungsanlagen Betriebsmittel außerhalb ihrer Normwerte einzusetzen, wenn z.?B. eine Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass dies gefahrlos möglich ist.

Eine solche Möglichkeit eröffnet das Energiewirtschaftsgesetz, das für elektrische Starkstromanlagen vorrangig geltende Gesetz. Die Formulierung in Satz 1 §?49 EnWG fordert die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...