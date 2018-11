Danbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - ClearStructure Financial Technology, ein führender Anbieter von preisgekrönten Lösungen für Portfoliomanagement, die von professionellen und institutionellen Anlageverwaltern wie Hedgefonds, traditionellen Vermögensverwaltern, Private Equity, Private Debt, Administratoren und CLO-Managern verwendet werden, hat heute bekanntgegeben, dass es von Alt Credit Intelligence bei den European Serve Provider Awards 2018 den Preis als "Best portfolio management system" gewonnen hat. Diese Preise werden an Hedgefonds-Dienstleister verliehen, die sich in den vergangenen 12 Monaten durch herausragenden Kundenservice und innovative Produktentwicklung hervorgetan haben.



Dieser wichtige Preis unterstreicht den Nutzen von Sentry PM für alternative Fonds. Der Preisjury gehören Experten für das operative Geschäft, Finanzen und Technologie an, die für kreditorientierte Hedgefonds arbeiten. Ausgezeichnet werden die Besten der Besten der Branche. Sentry PM ist speziell für Flexibilität und Leistung konzipiert. Die Plattform ist flexibel genug, dass sie sich an die Arbeitsabläufe des Kunden und Neuheiten am Markt anpassen kann. Sie lässt sich entsprechend den steigenden Anforderungen der Branche modernisieren.



"Wir sind stolz auf die Auszeichnung von Sentry PM als bestes Portfolio-Management-System", sagte Jeremy Hintze, Partner und Chief Operating Officer bei ClearStructure Financial Technology. "Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die beim erfolgreichen Geschäftswachstum auf uns zählen. Dies unterstützten wir mit unserer innovativen, kosteneffektiven und leistungsstarken Portfolio-Management-Lösung. Belohnt wird damit all die harte Arbeit für den Erfolg des Kunden, die unser Team leistet. Wir streben auch in Zukunft nach Spitzenleistung und freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2019."



Sentry PM von ClearStructure Financial Technology ist eine cloudbasierte Front-to-Backoffice Portfolio-Management-Lösung, die von Hedgefonds, Vermögensverwaltern, direkten Darlehensgebern und Structured Finance Groups in ganz Nordamerika, Europa und Asien verwendet wird.



Informationen zu ClearStructure Financial Technology:



ClearStructure Financial Technology bietet modernste Technologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in der Investmentbranche annehmen. Die Sentry Lösung bietet Managern die komplette Front-to-Backoffice-Funktionalität auf einer einzigen Plattform für alle denkbaren Anlageformen. Die Sentry Produktsuite von ClearStructure wird von zahlreichen der bekanntesten und größten Finanzinstituten und Investmentgesellschaften der Welt eingesetzt. Weitere Informationen zu ClearStructure finden Sie unter www.clearstructure.com.



