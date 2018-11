Baden-Baden / Villingen-Schwenningen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erste Folge am 22.12.18, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit dabei: Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, Die Jauchzaaa und Christian Lais



Gastgeber Andy Borg begrüßt in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" Stars des Schlagers und der Volksmusik, Talente aus dem Südwesten und Menschen mit besonderen Geschichten. In der ersten Folge zu Gast im gemütlichen Weinstuben-Studio in Villingen-Schwenningen sind unter anderem: Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, Die Jauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina, Kättl Feierdaach und Dui do on de Sell. Die erste Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist am 22. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Weitere Folgen werden jeweils einmal im Monat samstags um 20:15 Uhr ebenfalls im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



Musik aus Ratshausen und ein Junge mit besonderem Hobby Die Bühne ist frei für Comedy, Musik und menschliche Geschichten. Neben den überregional bekannten Künstlern treten regionale Musikgruppen auf - diesmal zeigt die Blaskapelle "Alphornklang & Schwobalblech" aus Ratshausen (Zollernalbkreis) ihr Können. Sänger und Moderator Andy Borg stellt außerdem besondere Menschen aus dem Südwesten vor, diesmal zum Beispiel den neunjährigen Luis und sein ungewöhnliches Hobby.



Sendung



"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 22. Dezember 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Weitere Informationen unter http://x.swr.de/s/schlagerspassdezember2018



Fotos unter www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2