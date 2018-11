Die Babyboomer gehen in Rente und stellen nicht nur die Kommunen vor große Probleme. Die "demografische Dividende", die diese große Generation einstrich, wird für die kleine der Nachkommen zur enormen Last.

Für die meisten Deutschen, die in der zweiten Hälfte der 1950er und ersten Hälfte der 1960er Jahre geboren wurden, ging es immer aufwärts. Als sie zur Welt kamen, hatten ihre Eltern nach den Verheerungen der Weltkriege wieder Zukunftsvertrauen gefasst - es war die einzige kurze Phase steigender Geburtenraten in Europa im 20. Jahrhundert. Die Babyboomer profitierten von der jahrzehntelangen Phase stetig wachsenden Wohlstands und trugen schließlich selbst stark dazu bei. Da vorangehende Generationen relativ zahlenschwach waren (nicht zuletzt auch durch die Kriegsverluste) und daher verhältnismäßig geringe Versorgungsleistungen beanspruch(t)en, und sie selbst sehr viel weniger Kinder zeugten (rund 1,4 statt 2,2 wie ihre Mütter) und zu versorgen hatten, konnten die Babyboomer eine üppige "demografische Dividende" einfahren: Wie keine Generation zuvor und vermutlich auch auf absehbare Zeit keine Generation danach konnten sich die heutigen Mittfünfziger bis Mittsechziger auf das Erwerbsleben konzentrieren. Nie war der Anteil der volkswirtschaftlich Produktiven so groß. Und er wird es wohl nie wieder werden.

Das Zeitfenster der "demografischen Dividende" schließt sich und stellt alternde Wohlstandsgesellschaften vor immense Probleme. "Die Babyboomer gehen in Rente" ist der Titel eines Symposiums, das die Körber-Stiftung am Mittwoch in Hamburg veranstaltete. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, hielt den zentralen Vortrag: Was bedeutet die Verrentung der zahlenstarken Jahrgänge für die Kommunen in Deutschland?

Klingholz stellt in einem Thesenpapier, das seinem Vortrag zugrunde liegt, sechs Thesen auf, die das Ausmaß der in wenigen Jahren vor den deutschen Kommunen liegenden Probleme verdeutlichen. Seine "Lösungsvorschläge" können, wie alle denkbaren anderen, die Probleme allenfalls dämpfen, aber nicht beseitigen:

Der Ruhestand der Babyboomer gefährdet den Wohlstand ihrer Heimatregionen: Während die Babyboomer in jüngeren Jahren erlebten, " wie sich der gesellschaftliche Wohlstand mehrte und in den Kommunen alles wuchs, ... könnte ihre Verrentung die gute wirtschaftliche Lage nun gefährden. Vor allem in ländlichen Regionen dürfte das altersbedingte Ausscheiden der Babyboomer große Lücken in die Belegschaften reißen und die vielen, dort ansässigen und derzeit noch erfolgreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen vor eine Bewährungsprobe stellen. Denn anders als die attraktiven Großstädte können diese Regionen nicht darauf vertrauen, dass junge Menschen nach der Schulzeit vor Ort bleiben oder von selbst herbeiströmen und damit als Nachwuchs zur Verfügung stehen. Vielmehr müssen sich die Betriebe um jeden einzelnen klugen Kopf bemühen." Die Kommunen sollten Unternehmen bestärken, "ihre Arbeitsbedingungen altersgerecht zu gestalten, also etwa spezielle Teilzeitmodelle anzubieten", fordert Klingholz.

Früheren Neubaugebieten droht Leerstand: "Viele Babyboomer erfüllten sich ... ihren Traum vom Eigenheim. Sie zählten damals ...

