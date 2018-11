New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gab heute die Details von "ESB Unwrapped" - seinem alljährlichen Geschenk an New Yorker, Touristen und Fans aus aller Welt - für diese Weihnachtssaison bekannt. Die im November und Dezember stattfindenden Feierlichkeiten werden eine festliche Fifth-Avenue-Fensterausstellung, Weihnachtskonzerte und Auftritte prominenter Überraschungsgäste umfassen. Mit Dekoration in Gold, Bronze und Silber, die den brandneuen Eingang zur Aussichtsplattform an der 34th Street und die legendäre Fifth Avenue Lobby schmückt, lädt das ESB seine Besucher ein, die Magie von Weihnachten im Herzen von New York City zu erleben.



"Jedes Jahr freut sich das Empire State Building auf seine Teilnahme an der Transformation von New York City zur Weihnachtszeit - etwas, was die Besucher unserer Aussichtsplattform, die aus allen Teilen der Welt kommen, unbedingt gesehen haben müssen", so E. Malkin, Vorsitzender und Geschäftsführer von Empire State Realty Trust. "Unsere Weihnachtsstimmung leuchtet hell durch unsere Turmbeleuchtung, Lobby-Dekorationen und Fensterausstellungen."



Überraschungsauftritte:



Man kann nie wissen, wem man bei einem Besuch des ESB über den Weg laufen wird. Im November und Dezember lädt das Gebäude namhafte prominente Gäste auf seine weltberühmte Aussichtsplattform in der 86. Etage ein, um den 360°-Rundumblick zu genießen und Fans zu begrüßen. In den vergangenen Jahren hieß das Gebäude in der Weihnachtszeit die Musiklegende Mariah Carey und die Pop-Ikone Gwen Stefani willkommen.



Weihnachtsdekoration:



Am 15. November werden die Radio City Rockettes die von der Mark Stephen Experiential Agency gestaltete Fifth-Avenue-Fensterausstellung des ESB "enthüllen". In den neuen maßangefertigten Fenstern werden große Modelle des ESB aus Kristall, Winterlandschaften und festliche Nussknacker zu sehen sein. Ein speziell angefertigtes ESB-Modell aus Lebkuchen von Madison Lee Cakes wird ebenfalls ausgestellt werden. Dekoration in Gold-, Bronze- und Silberschattierungen, die die Art-déco-Architektur des globalen Wahrzeichens betont, wird die Eingänge des Gebäudes an der 34th Street und der Fifth Avenue vom 15. November 2018 bis zum 3. Januar 2019 schmücken.



Beleuchtung des legendären Turms:



Das ESB wird die Skyline von New York City zur Feier von Thanksgiving, Chanukah, Weihnachten und Silvester mit seiner Turmbeleuchtung erhellen.



Den vollständigen Terminplan für die Beleuchtung finden Sie unter http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.



Weihnachtsmusik:



Von Montag, den 26. November 2018, bis Freitag, den 28. Dezember 2018, wird ein Pianist in der legendären Fifth Avenue Lobby des ESB spielen. Montag bis Freitag von 8:00 bis 11:00 Uhr, 12:00 bis 15:00 Uhr und 16:00 bis 19:00 Uhr können sich die Besucher an Weihnachtsklassikern und einer Kollektion der beliebtesten Weihnachtslieder erfreuen. Das ESB lädt ab dem 14. Dezember 2018 um 11 Uhr ebenfalls zu Schülerchorkonzerten ein, bei denen die beliebtesten Weihnachtslieder gesungen werden.



