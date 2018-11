Sozialdemokraten und Moderate sind bislang gescheitert, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Nun soll es die Chefin der Zentrumspartei richten.

Gut zwei Monate nach der Parlamentswahl geht die Regierungsbildung in Schweden in eine neue Runde. Nach zwei gescheiterten Anläufen soll jetzt die Chefin der schwedischen Zentrumspartei, Annie Lööf, eine Koalition zusammenstellen. Parlamentspräsident Andreas Norlén erteilte ihr am Donnerstag den Auftrag für Sondierungsgespräche.

Lööf habe dafür eine Woche Zeit, teilte Norlén im Anschluss an seine Gespräche ...

