Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2018 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Solides organisches Wachstum, aber Optimierungen belasten H2 Ringmetall hat heute die Zahlen für 9M 2018 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen lagen. Solides organisches Wachstum: Nach 9M stieg der Konzernumsatz um 9,5% auf 85,8 Mio. Euro (MONe: 86,2 Mio. Euro). Bereinigt um den Effekt höherer Stahlpreise lag das organische Wachstum bei 3,9% und damit leicht oberhalb der vergleichbaren Umsatzentwicklung in H1 (+3,7%). Während Industrial Handling auf Neunmonatssicht mit Erlösen i.H.v. 10,4 Mio. Euro angesichts des Umbaus der Sparte noch leicht unter dem Vorjahresniveau (10,8 Mio. Euro) lag, legte der Umsatz hier in Q3 erstmals in diesem Jahr wieder zu (+6% auf 3,4 Mio. Euro). Den stärkeren Wachstumsimpuls lieferte mit einem Q3-Umsatz von 24,7 Mio. Euro hingegen erneut das Segment Industrial Packaging (+10,8%). Ergebnis unter Vorjahr: Das berichtete EBITDA des dritten Quartals lag mit 1,9 Mio. Euro (MONe: 2,1 Mio. Euro) rund ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Die EBITDA Marge ging um 300 BP auf 6,8% (MONe: 7,3%) zurück. Darin spiegeln sich zum einen die in Q3 letztmals angefallenen Sonderkosten von ca. 0,2 Mio. Euro für die IFRS-Umstellung, den Wechsel des Börsensegments und die damit einhergehende Kapitalerhöhung wider. Zum anderen tätigte Ringmetall umfangreichere Investitionen für die Rekrutierung von Fachpersonal und die Zusammenlegung des Produktionsstandorts Sessenhausen mit Attendorn, woraus in Q3 u.a. Abfindungskosten i.H.v. 0,1 Mio. Euro resultierten. Darüber hinaus fielen im Segment Industrial Packaging infolge des gestiegenen Rohölpreises Mehrkosten für den Transport an. Die EBITDA-Marge des Kernsegments ging in Summe auf 10,5% zurück (Vj.: 13,5%). Ausblick gibt gemischtes Bild ab: Aus der Standortoptimierung erwartet Ringmetall für Q4 weitere Belastungen von 0,4 Mio. Euro, die Maßnahme führt nach Unternehmensangaben jedoch zu einer jährlichen Kostenreduktion von ebenfalls 0,4 Mio. Euro. Zudem konnte das Währungsrisiko in der Türkei durch die mit wichtigen Kunden erzielte Übereinkunft zur Kopplung der Preisfindung an den US-Dollar deutlich reduziert werden, womit der Standort zeitnah wieder in die Gewinnzone geführt werden sollte. Der Vorstand zeigt sich damit für die weitere Geschäftsentwicklung grundsätzlich optimistisch, geht angesichts der möglichen Abkühlung des konjunkturellen Umfelds für 2019 aber von Wachstumsraten unter denen des laufenden Jahres aus. Wir hatten uns für die Folgejahre bereits etwas konservativer positioniert und sehen uns in dieser Einschätzung bestätigt. Für 2018 halten wir aufgrund der höher als erwarteten OPEX aber nur noch ein EBITDA i.H.v. 11,1 Mio. Euro für realistisch. Fazit: Neben dem in 2018 herrschenden Gegenwind von der Material- und Währungsseite ist ein wesentlicher Teil des Ergebnisrückgangs von Ringmetall auf Optimierungsschritte und die Öffnung der Gesellschaft für eine breitere Investorenbasis zurückzuführen. Mit diesen Weichenstellungen zeigt das Unternehmen, dass die mittel- und langfristige Ausrichtung über der kurzfristigen Ergebnisoptimierung steht. Gepaart mit dem vorsichtigen Ausblick für 2019 ergeben sich daraus momentan zwar keine Trigger, den deutlichen Kursrückgang der letzten Monate halten wir aus fundamentalen Gesichtspunkten aber für überzogen. November 15, 2018