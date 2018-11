Die perfekte Mischung aus minimalistischer Ästhetik und nahtloser Funktionalität der Premium-Marke wird durch Werke zeitgenössischer Künstler hervorgehoben



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG SIGNATURE veranstaltet mit der LG SIGNATURE ARTWEEK 2018 eine Ausstellungsserie, die von dem renommierten italienischen Designer und Architekten Alessandro Mendini kuratiert wird. Die von November bis Dezember jeweils für eine Woche stattfindende Wander-Ausstellung, die das Premium-Image und das einmalige Design der Marke präsentiert, hat ihren Auftakt in Deutschland, macht dann Station in Russland und anschließend in Spanien. Die Ausstellung wird die minimalistische Designphilosophie von LG SIGNATURE und ihre natürliche Beziehung zu einigen der hervorragendsten Werken aus der zeitgenössischen Kunst hervorheben. Dafür wird das luxuriöse LG SIGNATURE Line-up mit Werken so berühmter Künstler und Künstlerinnen wie Anish Kapoor, Daniel Buren und Carla Accardi (mit freundlicher Genehmigung von Galleria Massimo Minini, Italien) verknüpft.



Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: htt ps://www.multivu.com/players/English/8445151-lg-signature-art-series/



Die Faszination dieser besonderen Kunstserie besteht darin, wie Alessandro Mendini die Designsprache von LG SIGNATURE interpretieren wird, um etwas Unwiderstehliches und Neues zu schaffen, das jedoch alle wesentlichen Merkmale der Premium-Marke von LG aufweist. Alessandro Mendini kreiert eine szenografische Darstellung in Schwarz-Weiß - und inkorporiert Metallelemente - um die einmalige Qualität der Produkte des Unternehmens widerzuspiegeln. "Ich war von den LG SIGNATURE Produkten schon immer besonders fasziniert, weil sie einfach einzigartig sind. Ich glaube, dass sie weltweit die höchste Qualität haben, sowohl vom Standpunkt der Technologie als auch vom Standpunkt der Designästhetik aus gesehen", so Alessandro Mendini. "Ich werde diese Woche nutzen, um mit diesen Objekten in Europa zu experimentieren, sie zu präsentieren und sie direkt mit dem Kunstphänomen zu verbinden."



Eine Reihe zeitgenössischer Kunstwerke, die perfekt mit der sofort erkennbaren Ästhetik von LG SIGNATURE harmonieren, werden zusammen mit der Ultra-Premium-Linie ausgestellt werden. Ausgestellt werden ein elegantes OLED-TV-Gerät, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Luftreiniger, ein Weinkühlschrank, ein Waschtrockner und eine Kühl-Gefrier-Kombination des Unternehmens sowie besondere Möbelstücke renommierter Marken wie Cassina, Cappellini und Magis. Die minimalistische Umgebung, in denen Alessandro Mendini Kunstwerke mit den LG SIGNATURE Geräten in Beziehung setzt, wird ein elegantes, luxuriöses Ambiente schaffen, das die Konvergenz von Kunst und anspruchsvollem Produktdesign feiert.



Aufgrund des im nächsten Jahr anstehenden Bauhaus Jubiläums wird die LG SIGNATURE ARTWEEK 2018 in Deutschland (Frankfurt, 17. - 22. November) ihren Hauptschwerpunkt auf die Verbindung zwischen dem Streben nach künstlerischer und funktionaler Balance des Bauhauses und von LG SIGNATURE legen. Das Bauhaus, die berühmte, 1919 gegründete deutsche Designschule, versuchte, verschiedene Disziplinen zu einem zusammenhängenden Ganzen zu vereinen, wie es LG mit seinen unverwechselbaren Produkten gelungen ist.



"Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über diese Gelegenheit, mit dem legendären Alessandro Mendini sowie Luxusmarken wie Cassina und Magis und der Galleria Massimo Minini, Italien, zusammenzuarbeiten", so Brian Na, Europe Region President & CEO. "All diese erstaunlichen Kunstwerke, modernen Möbelstücke und unsere eigene zukunftsweisende Technologie in einem Raum unterzubringen, der die Schönheit des Minimalismus repräsentiert, ist ein absolutes Privileg. Diese Serie wird Besuchern die Gelegenheit bieten, ein tieferes Verständnis unserer LG SIGNATURE Marke zu erlangen und ihre natürliche Beziehung zum Besten aus moderner Kunst und Design zu erkennen."



Informationen zu LG SIGNATURE



LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereint das Beste an Technologie und Design von LG unter einer Marke und bietet Verbrauchern damit eine Kollektion, die sich durch raffinierte Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. Zur LG SIGNATURE Produktreihe gehören der Kühlschrank InstaView Door-in-Door, die Waschmaschine TWINWash, ein Luftreiniger und das preisgekrönte TV-Gerät "Wallpaper" OLED TV W. Alle LG SIGNATURE Produkte haben eines gemeinsam: Sie bieten kompromisslose Qualität und konzentrieren sich auf das Wesentliche. LG SIGNATURE Produkte haben eine Reihe von Preisen der Branche für technologische Innovationen und ausgefeiltes Design gewonnen. Dazu gehörten unter anderem der CES Best of Innovation Award 2017, der iF Gold Award 2016 und der Red Dot Design Award 2016.



