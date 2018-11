Die Hoffnungen der Anleger auf eine Brexit-Einigung sind am Donnerstag schnell wieder zunichte gemacht worden.

Verhaltener Brexit-Optimismus hatte dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine freundliche Eröffnungstendenz beschert. Doch zum Handelsschluss verlor der Dax 0,5 Prozent auf 11.354 Zählern.

Dem Fortschritt in London folgte der Rückschlag: nachdem das britische Kabinett am Mittwochabend grünes Licht für den EU-Ausstiegsvertrag erteilt hatte, traten Brexit-Minister Dominic Raab, Nordirland-Minister Shailesh Vara und Arbeitsministerin Esther McVey am Donnerstag aus Protest zurück.

Tags zuvor war der Index zunächst fast bis auf 11.300 Punkten abgerutscht, zog dann bis auf 11.566 Punkte nach oben und drehte nachmittags im Einklang mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...