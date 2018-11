Der Kurs der Bayer-Aktie ist auf ein neues Jahrestief gefallen. Zuvor hatte es der Kurs nicht geschafft das Abwärts-GAP zu schließen. Dieses befindet sich zwischen 72 Euro und 76 Euro. Der Druck wurde in den letzten Tagen immer größer und auch die 38-Tagelinie kam immer näher. Am Ende trat die Bayer-Aktie den Rückweg an. Nun könnte der Relative Stärke Index wieder in den überverkauften Bereich absinken.

Chartbild-Untersuchung im 4-Stunden-Bereich: Keine Entlastung!

Der Trend schiebt ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...