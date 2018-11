Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten. Nach einem gehaltenen Start und anfänglichen Gewinnen am Morgen, rutschte der SMI schon früh ins Minus. Am Nachmittag verstärkte sich der Abwärtstrend mit einer schwachen Entwicklung an der Wall Street. Am Nachmittag sank der Leitindex unter die Marke von 8'900 Punkten und bewegte sich zeitweise sogar in Richtung 8'800 Punkte. Für Unsicherheit sorgte insbesondere die politische Lage in Grossbritannien.

In London verteidigte Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Deal mit der EU. Der Rücktritt mehrerer Minister und Staatssekretäre hat die britische Regierung jedoch in eine Krise gestürzt. May droht ein Misstrauensvotum aus der eigenen Tory-Fraktion und ob der Brexit-Entwurf im britischen Parlament überhaupt eine Mehrheit findet ist völlig ungewiss. Analysten sprachen angesichts der politischen Wirren von einer steigenden Gefahr eines ungeregelten Austritts. Gemischt ausgefallene US-Konjunkturdaten sorgten zunächst für keine grösseren Ausschläge, dann setzte sich aber auch an der Wall Street der Pessimismus durch.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,68 Prozent tiefer auf 8'870,03 Punkten (Tagestief 8'811). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,91 Prozent auf 1'380,12 Zähler ab und der breite Swiss ...

